Místo chytání puku trénují budějovičtí brankáři s tenisákem a talířem

I tak nyní vypadají improvizované tréninky brankářů českobudějovických hokejistů. Jejich kouč Stanislav Hrubec se venku před Budvar arénou stará o Marka Čiliaka, Jana Strmeně, Jiřího Pateru a dva juniory.



„Jedeme další kolo. Tři, dva, jedna, teď,“ hlásí Hrubec a sám hází tři létající talíře naproti stojícímu Paterovi, který zase jiný talíř ve stejnou dobu hází zpátky trenérovi. Párkrát frisbee spadne na zem.

„Patýz (přezdívka Jiřího Patery), ty mi to házíš pořád doprostřed,“ směje se Hrubec, když několikrát talíře sráží. „Znovu, devět, deset, ...“ počítá kouč brankářů.

Až dojde k číslovce patnáct, cvičení končí. „Měli jste to teď tady díky Patýzovi o trochu delší, tak mu poděkujte,“ dál dodává s úsměvem. Brankáře týmu z NHL Las Vegas si logicky pak dobírají i jeho spoluhráči. I přes tolik omezený trénink je nálada v malé skupince dobrá.

Běhají a nabírají sílu

Sportovci mohou zatím být jen venku po šesti lidech. „Minulý týden jsme hlavně běhali a také nabírali nějakou sílu. A to po skupinkách celý týden,“ popisuje útočník Motoru Radek Prokeš.

Při pátečním kruhovém tréninku gólmanů se tak k zimnímu stadionu právě vracela jedna část hráčů z výběhu.

Budějovický brankář Jan Strmeň piluje v covidové době postřeh s tenisákem.

„Makáme, makáme. Neflákejte to,“ směje se při výklusu obránce Jakub Suchánek. Za pár minut už ke své šestičlenné partě míří útočník Albert Michnáč.

Trénink brankářů pokračuje dalším kolem. „Dáme poslední čtvrtou rundu a končíme,“ říká Stanislav Hrubec. Pětice gólmanů se na jednotlivých stanovištích protočí a všechno může začít znovu.

Postřehová cvičení

„Je to blbá doba,“ hořce se po tréninku pousměje Marek Čiliak. „Alespoň jsme rádi, že můžeme vůbec něco dělat. Musíme se tomu přizpůsobit. Tahle postřehová cvičení mi celkem jdou, mám to rád. Také je fajn, že jsme tu spolu a občas se zasmějeme. Pořád lepší než sedět doma,“ zmiňuje Čiliak s tím, že brankáři se také minulý týden nevyhnuli výběhům ve Stromovce. Hlavní trenér Václav Prospal toto období přirovnává k letní suché přípravě.

Budějovický brankář Marek Čiliak piluje v covidové době postřeh s tenisákem.

Podle dosavadních platných vládních nařízení by se měli nejen hokejisté k běžným tréninkům na ledě vrátit 3. listopadu. Tedy za dva týdny. Hrát by se však mělo až po 13. listopadu, a to kvůli naplánované reprezentační přestávce.

„Pokud poté k rozvolňování dojde, tak začít až 13. listopadu mi naopak přijde zbytečně pozdě. A jestliže se dostáváme do velkého termínového tlaku, tak bychom měli soutěž rozjet bez ohledu na to, zda budou kluby mít jednoho, či dva zástupce v reprezentaci. Navíc co jsem zaslechl, tak trenér národního týmu Filip Pešán se chystá nominovat na Karjala Cup celou řadu hráčů hrajících v zahraničních ligách, takže dopad na české kluby to nebude mít zásadní. Proto bych doporučoval začít co nejdříve, abychom eliminovali problémy s naplněním termínové listiny,“ uvedl generální manažer Motoru Stanislav Bednařík.