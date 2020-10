Zlínští i vsetínští hokejisté jsou opět na suchu, upínají se k ledu

Mezitím, co uvízli v karanténě, vláda zavřela zimní stadiony, a než jim dovolí znovu vyjet na led, můžou trénovat jen na suchu jako na startu letního drilu.

„Vracíme se k formátu ze začátku letní přípravy,“ prozradil trenér extraligových Beranů Robert Svoboda. S kolegou Martinem Hamrlíkem tehdy rozeslali hráčům individuální plány. „Každý ví, jak se udržovat, a podle toho se zařídí,“ poznamenal Svoboda.

Rozjezd bude pomalejší a hodně individuální. „Je to otázka toho, jaký kdo měl průběh onemocnění. Necháváme to na jejich pocitu,“ přiblížil Svoboda. „Někteří mají doma rotopedy. Kdo je pevnější, využije venkovní prostředí.“

Berani si přivezli koronavir z Pardubic, kde nastoupili 27. září. Nákaza se postupně prokázala u téměř celého mužstva včetně trenérského štábu.

„Měl jsem lehčí průběh. A pokud vím, tak nikoho to nepostihlo nějak brutálně,“ prozradil Hamrlík.

„Ale jsou kluci, kteří mají velký únavový syndrom,“ doplnil Svoboda. Také v mužstvu prvoligového Vsetína prodělala covid-19 většina členů. Někteří jako trenér Jan Srdínko nebo brankář Jan Strmeň do karantény nemuseli, protože si nemocí prošli v létě.

Vsetín po karanténě zvolil odlišný model přípravy než sousední Zlín. Srdínko sezval v pondělí hráče do venkovního sportovního areálu v Liptále, kde se zabavili kolektivními míčovými hrami.

„Chtěli jsme, aby hráči byli v pohybu, postupně se rozdýchávali a nabrali kyslík,“ vysvětloval Srdínko, který měl k dispozici prakticky kompletní kádr.

„Čas ukáže, kdo měl jaký průběh nemoci. Kluci se ale s tréninkem popasovali a vypadá to, že se budou dobře dostávat do kondice,“ věří kouč Vsetína.

Dokud to počasí dovolí, nechá mužstvo venku. Vsetín i Zlín se však upínají především k návratu na zimní stadion. „Pro pokračování soutěže je rozhodující trénovat na ledě,“ prohodil Robert Svoboda.

Zlín ani Vsetín trénovat v zahraničí nebudou

„Aby hráči byli schopni naskočit do zápasu, potřebují začít co nejdříve trénovat na ledě,“ doplnil jednatel vsetínského klubu Daniel Tobola.

Podle platných nařízení to ale nemůže být dříve než v pondělí 3. listopadu. „Zjišťovali jsme možnosti na Slovensku, ale momentálně se tam čísla České republiky netěší přízni. Takže to padlo a do Polska jako Třinec se v této chvíli určitě nechystáme,“ řekl Tobola na téma dojíždění za tréninkem do zahraničí.

Vsetínský trenér Jan Srdínko

Ve Zlíně podobnou možnost ani nezvažovali: „Pokud neznáme termín restartu, nedává to žádný smysl organizačně ani finančně,“ pronesl Svoboda.

Kolik času potom budou potřebovat hokejisté, aby znovu mohli naskočit do pravidelného ligového režimu? „Neviděl bych to černě. Začali jsme v létě po dlouhých třech měsících a první zápas jsme odehráli po týdnu. Kluci hokej nezapomenou. Je to pro ně rutina. Pokud se vrátí hokej, nadšení a chuť nerozehranost přebijí,“ míní Svoboda. „A pauza na ledě bude znát na každém.“

Mezitím naberou obě ligové soutěže značné manko a podle zlínského trenéra jsou legitimní úvahy o změně formátu letošní extraligové sezony, která počítala se základní částí s 52 koly a následným play off.

„Snahou bude hrát co nejvíce zápasů a klidně bez diváků, ale nějaká korekce není vyloučená. Hrát každý druhý den, na to nemáme kádry,“ upozornil Svoboda a zmínil přitom analogii s fotbalem. „Když někdo hraje evropské poháry, má jeden tým na domácí ligu a druhý na pohár.“