Konečně! Moc se těšíme, hlásí z Motoru, Dynama i Jihostroje

S jistotou začne první a druhá fotbalová liga, do akce tedy půjdou České Budějovice a Táborsko. Hokej chystá obnovení extraligy, kde o první letošní výhru zabojuje budějovický Motor. Brzy by měl hrát i 10násobný český volejbalový mistr Jihostroj. Kdo dál? To je otázkou.

Fotbalisté Dynama nehráli soutěžní zápas od 3. října. Na rozdíl od vnitřních sportů se však mohli bez větších omezení připravovat venku. „Dlouhodobě jenom trénovat nejde. Navíc vládla nejistota, kdy se začne, a jestli vůbec. To bylo nepříjemné. Teď už je jasno a všichni se těšíme,“ tvrdí trenér David Horejš.

Jeho mužstvo zítra od 16 hodin přivítá Zlín. A půjde o důležitý souboj před prázdnými tribunami. „Od pondělí jsme počítali s tím, že by se mohlo hrát. Věnovali jsme se hned i taktice. Ale soupeře jsme měsíc neviděli hrát, což ale platí oboustranně,“ uvědomuje si bývalý ligový obránce.

Nerozehranost po měsíční pauze se zaručeně projeví. „Všichni jsme na tom stejně. Pauza bude na hře znát a uvidí se, jak rychle se s tím kdo srovná. Věřím, že my budeme připraveni dobře. Hlavně abychom byli všichni zdraví a prošli testy,“ přeje si Horejš.

O víkendu by se měla rozjet i druhá nejvyšší fotbalová soutěž. Táborsko vyrazí do Blanska, kde nastoupí v neděli od 11 hodin. Hned ve středu pak bude mužstvo Miloslava Brožka hrát už dvakrát odložený duel na pražském Vyšehradě. „Trénovali jsme dál, i když jsme byli v menším počtu. Potřebujeme hrát zápasy, nejde jen trénovat,“ zdůrazňuje kouč.

Jihostroj trénoval v Rakousku

Rovněž českobudějovická sportovní hala po dlouhé odmlce přivítala své jindy každodenní hosty. Volejbalisté Jihostroje při uzavření vnitřních sportovišť vyráželi trénovat do Rakouska. Ale doma je doma.

„Jsme rádi, že můžeme být zpátky. Bylo to nepříjemné období, kdy jsme se těšili zpátky do naší haly zablbnout si s míčem. Snad se brzy rozjedou i soutěže. Otázkou zůstává testování. Pro nás je maličkost test podstoupit, ale pro kluby to bude nákladné,“ přiznává libero týmu Martin Kryštof. Volejbalová extraliga si přeje restart příští víkend. Ladí se podmínky testování. „Kluby se shodly, že chceme na jeden test odehrát dva zápasy,“ vysvětluje generální manažer klubu Robert Mifka.

Jasno zdaleka není ani o osudu pohárového souboje s Dynamem Moskva. Nadějně vypadá udělení výjimky pro domácí duel 19. listopadu. Zápas v Rusku je s otazníkem.

Také házená by ráda obnovila chod nejvyšších mužských a ženských soutěží co nejdříve. „Věřím, že se nás restart bude týkat. Do konce týdne snad bude jasno. Ve velkém se začalo řešit, co vlastně znamená profesionální sport,“ přemítá Kateřina Keclíková, koučka interligového týmu Písku. První kolo po vynucené pauze by se mohlo odehrát o víkendu 14. a 15. listopadu.

Ke stejnému datu se upínají i basketbalisté. Týmy z nejvyšších soutěží mužů i žen mohou od středy trénovat. Manko už tak dohánějí basketbalistky Strakonic. Složitější je situace u první ligy mužů, kde bojují Jindřichův Hradec a Písek. Soutěž minimálně do konce nouzového stavu nezačne. Trénink profesionálům z Lions ale zřejmě bude dovolený. „Ještě to není definitivní. Ale byla by to pro nás skvělá zpráva. Můžeme se věnovat basketbalu a nejen běhat venku,“ raduje se kouč Julian Beťko.

A co florbal, futsal, nohejbal, stolní tenis a další? Ty si budou muset na svůj nový začátek teprve počkat.