POHLED: Extraliga možná bude aneb Dobrá zpráva v době zákazů. Jenže je dobrá?

Podobné plány spřádá na konec příštího týdne i fotbalová liga. Čeká se na posvěcení od ministra Prymuly.

Podmínkou je pravidelné testování, které fotbal provádí už od srpna. I šéf hokejového svazu Tomáš Král pro iSport.cz, který o sportovní resuscitaci jako první informoval, hlásil: „Nemáme s tím problém!“

Až doteď se přitom extraliga plošným kontrolám bránila. Jenže tři čtvrtiny ansámblu už jsou promořené, testům by se teď zřejmě vyhnula. Ve hře také je, že by vše hradila Národní sportovní agentura, která už každému klubu přiklepla náhradu ve výši 12,5 milionu korun. Je dobře, že (možná) stát opět přispěje profiklubům, aby se pokusily hrát? Smysl to má.

Politický. Vláda rozjela nové kolo kompenzací, hojí šrámy kdekomu.

Sportovní. Bez tréninků na ledě se zlepšit nedá. V nevýhodě jsou junáci, kteří se v zamražené extralize chtěli chystat na přesun do NHL i na MS do 20 let. Bez zápasů opadá o Čechy zájem v cizině, čímž trpí reprezentace, potažmo celý hokej. Čert vem teď Karjalu, na jejíž výsledek se zapomene po pár dnech.

Ekonomický. Ač hokej každým zápasem bez diváků dál bude krvácet, alespoň se plní marketingové a televizní smlouvy.

Společenský. Upřímně? Asi i pro vás je příjemnější rozebírat sport než to, co se zase zakazuje a ruší.

Zároveň se ale nabízí, zda oživení extraligy neposlouží jako nevhodný vzkaz společnosti.

Ano, těžko se teď oprostíte od emocí. Sám ministr Prymula návštěvou restaurace Rio vyslal podobný vzkaz. Pohrdavý a daleko horší.



Ale ještě se vraťme slovem k extralize. Snaha svazu je pochopitelná, hokej chce (pře)žít, navíc má nespornou výhodu, že hokejové prostředí je poměrně homogenní.



Proč ale výjimku neobdrží kadeřník, který covid prodělal v létě? Proč by v hospodách nemohli sedět hosté s podobným lejstrem od hygieny? Anebo proč se nemohou scházet herci, pokud by také kývli na pravidelné testy?

Případný pardon potěší fotbal a hokej, ale zase vyvolá dohady jinde. Možná se ale za senzačně znějící zprávou o brzkém návratu extraligového hokeje schovává daleko prostší snaha. Vrátit aspoň hokejové zaměstnance do jejich fabrik.