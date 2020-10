Prymulova kauza brzdí i sport. Povolte aspoň řádný trénink, žádá Hnilička

Jsou to nesnadné diskuze. Masivně šířící se covid brání, aby se tuzemský sport aspoň trošičku nadechl. Premiér Babiš navíc varuje, že se opatření proti koronaviru můžou ještě zpřísňovat.

A když se před pár dny přece jen objevil záblesk naděje, že se nejvyšší hokejová a fotbalová soutěž opět koncem tohoto týdne nastartují, zabrzdila ji Prymulova návštěva zavřené vyšehradské restaurace a další chystaná rošáda v čele zdravotního resortu.

„Situace, která vyvstala na konci minulého týdne, jednání zkomplikovala,“ přiznal v pondělí odpoledne Hnilička při krátkém rozhovoru pro iDNES.cz.

Znamená to, že se avizovaný restart extraligy a fotbalové ligy odkládá a Česko i tento týden zůstane bez sportu?

To je otázkou. Kontinuálně vedu jednání o rozvolnění některých opatření v profesionálním sportu i o výjimkách, které se udělují na některé události, jako byl turnaj tenistek v Ostravě. Dnes jsem se zatím neúspěšně snažil kontaktovat paní (hlavní hygieničku) Rážovou, mluvím s ní každý den. Nyní je jednání na vládě. Věřím, že další kroky prodiskutujeme večer.

Výjimky pro nejvyšší hokejovou a fotbalovou soutěž leží na stole, nebo se kvůli novému ministrovi zdravotnictví budou muset přepracovat?

Nejde o to, co se bude dít na ministerstvu zdravotnictví, ale i o promoření populace a rostoucí křivku, která neprospívá tomu, aby se rozvolňovala opatření - sport nevyjímaje. Diskutujeme a snažím se za sport přednést podněty a mám jich spoustu. Od provozovatelů sportovišť, organizací i trenérů dětí, aby se hýbaly a speciálně v této době neseděly jen doma. Teď nám na ministerstvu zdravotnictví leží jedna nebo dvě akutní žádosti, které se týkají mezinárodních akcí.

Milan Hnilička

Oč se jedná?

Nerad bych zveřejňoval konkrétní události, ale jednu povím - je to mezinárodní tenisový turnaj vozíčkářů Metrostav Prague Cup Czech Indoor. Mají tam přísná hygienická opatření a je to jedna z mezinárodních akcí. Jde o to, aby si i lidé nemysleli, že pořád jednáme o fotbale, hokeji nebo basketbale. A co nás trápí, je příprava.

Tam budete konkrétní?

Například jde o přípravu na mistrovství Evropy v judu nebo na mistrovství světa hokejistů do 20 let, které se koná za osm týdnů. Komunikujeme o tom, aby ministerstvo zdravotnictví uvolnilo reprezentantům přípravy a oni měli možnost uspět v mezinárodní konkurenci, která podle mých zpráv nikde jinde takové omezení nemá.

Konkurenceschopnost se nyní často zmiňuje. Místo rozjezdu sportovních soutěží je nyní priorita povolit aspoň řádný trénink?

Jednoznačně. To je něco, o čem jednáme od začátku opatření. Vnímáme některé sportovce jako profesionály. Je to práce jako každé jiné odvětví, jednáme s ministerstvem zdravotnictví, aby to vnímalo podobně. Ministerstvo částečné kroky udělalo, že nechalo sportovce nějak trénovat venku za velmi omezených podmínek. Koneckonců i fotbalisté nemohou využívat šatny nebo rehabilitaci, čímž by se lépe vyhýbali zraněním. Nechtěl bych, aby to vyznívalo, že neklademe důraz na sport dětí a mládeže. To také vnímám jako zásadní, i když doba je složitá. Pokud to lze, chceme, aby se při rozvolňování myslelo na amatérský sport v rámci venkovních prostor.

Jste v tomhle vůbec optimistou? Ochlazuje se, posunul se čas a nejpodstatnější je, že se nejspíš opět budou zpřísňovat vládní opatření.

To si nedovolím odhadnout. Reálná situace nám vždycky ukázala trošku jiný scénář, než jsme si představovali. V létě při rozvolňování jsme i my byli pod obrovským tlakem sportovních organizací nebo pod tlakem opozice ve sněmovně. Nikdo z nás si nedokázal představit čísla pozitivních případů, kterým čelíme dnes. Věřím, že se s tím popereme a snížíme křivku. Nedovedu odhadnout, co bude za týden a jaká opatření budou platit. A jestli jsem optimista? Tím jsem vždycky, snažím se na věci nahlížet vždycky optimisticky, ale teď je lepší být realistou a řídit se danými čísly a opatřeními ministerstva zdravotnictví.