Důležité dny pro fotbal. Rozjede se liga a podaří se složit komisi sudích?

Ligová fotbalová asociace (LFA) v čele s předsedou Dušanem Svobodou nevzdává snahu za co nejrychlejší start svých soutěží, které jsou oficiálně zastaveny do 2. listopadu.

Doufá, že ministerstvo zdravotnictví povolí pořádání nejvyšší soutěže v omezeném režimu a za jasně definovaných podmínek už na nejbližší víkend. Hrálo by se 7. kolo.

Rozhodnutí by mělo padnout v úterý v podvečer po jednání Ligového výboru LFA.

Všechna vyjednávaní se státními orgány však nyní komplikuje skandál současného ministra zdravotnictví Romana Prymuly, kterého premiér Andrej Babiš chce odvolat. Očekává se, že k výměně ministrů může dojít ve čtvrtek.

V té době však už fotbal bude vědět, jestli může ligu 31. října či 1. listopadu zase rozjet.

I když prvoligové kluby budou schopné všem podmínkám vyhovět, i když hráči, trenéři i členové realizačního týmu minimálně jednou týdne podstupují vyšetření na covid-19, nemusí to na přesvědčení státních orgánů stačit. Roli může sehrát politické hledisko.

Vzhledem k neutěšené situaci v zemi ohledně nákazy koronavirem lze očekávat další omezující opatření vůči obyvatelům a jejich životům. A jak by pak vypadalo, kdyby státní autority daly zelenou fotbalu?

Zatím se v Česku mohou hrát jen mezinárodní utkání, která ze strany ministerstva a hygieny podléhají zvláštní výjimce.

Minulý čtvrtek ke svým duelům v Evropské lize nastoupily Sparta proti Lille (1:4) a Liberec proti Gentu (1:0). Ve čtvrtek jde do akce Slavia proti Leverkusenu, příští týden 5. listopadu slávisté hostí Nice. Sparta i Liberec hrají tento i příští týden venku.

Poté je reprezentační přestávka, během níž národní mužstvo hraje v Lipsku přípravu proti Německu (11. listopadu), o čtyři dny později v Plzni nastoupí v Lize národů proti Izraeli a na stejném místě následně proti Slovensku (18. listopadu).

Fortuna liga už má nyní dvoutýdenní skluz. Už teď je jisté, že do 19. prosince, kdy je naplánován konec podzimu, odehraje maximálně třináct kol namísto plánovaných patnácti. Nabízí se, že čtrnácté dějství by se hrálo během vánočních svátků a patnácté 24. ledna, týden před startem jara.

Pokud by se však liga mohla rozjet 7. listopadu nebo dokonce až po reprezentační přestávce, s termínovou listinou by se dostala do velkých problémů. Ročník musí vzhledem k mistrovství Evropy skončit nejpozději 31. května 2021 a momentálně zbývá odehrát osmadvacet kol.

Aby byl ligový ročník 2020/2021 považovaný za dohraný, je zapotřebí odehrát alespoň polovinu zápasů z celé soutěže – čili 153 utkání ze 306.

V takovém případě – bez ohledu na to, že má jeden tým odehraných víc zápasů než jiný – bude určena tabulka koeficientem, kdy se získané body vydělí počtem duelů, bude vyhlášen mistr, sestoupí tři mužstva a bude možné určit postupující do evropských pohárů.

Sestaví FAČR novou komisi rozhodčích?

Než se v úterý odpoledne formou videokonference spojí členové Ligového výboru LFA, své další mimořádné jednání bude mít za sebou výkonný výbor asociace (FAČR). Musí řešit nejžhavější dopady korupční kauzy spojené s místopředsedou Romanem Berbrem.

Profesionální fotbal, který ve vedení asociace zastupují právě předseda LFA Svoboda a majitel plzeňského klubu Tomáš Paclík, zajímá, jestli se podaří sestavit novou komisi rozhodčích.

Korupční aféra kolem Romana Berbra Servis iDNES.cz

Tu dosavadní v čele s předsedou Jozefem Chovancem výkonný výbor asociace (FAČR) před týdnem odvolal, protože policie v souvislosti s Berbrovou kauzou vyšetřuje i rozhodčí, kteří jsou na listině pro první ligu.

Z kusých informací z fotbalových kuloárů lze vystopovat, že šéfové fotbalu pracují s několika verzemi. Podle jedné z nich je kandidátem na šéfa rozhodčích někdejší sudí Radek Příhoda.

V prosinci 2018 z vlastní vůle skončil kvůli poměrům, které mezi rozhodčími panovaly. Má respekt, autoritu a byl Berbrovi nepohodlný.

Další a spíš méně pravděpodobnou možností je najít předsedu v zahraničí. V letech 2016 až 2018 jím byl Michal Listkiewicz z Polska.

Do komise by se také mohli vrátit její někdejší členové, kteří v ní pracovali za Listkiewicze, jako Roman Hrubeš, bývalý sudí a garant systém VAR, či Emil Ubias.

Pro případný víkendový restart ligy není úplně nezbytné, aby komise byla tento týden složena. Zůstal v ní totiž Tomáš Bárta, který je tam delegovaný kluby LFA a v LFA je zároveň výkonným ředitelem.