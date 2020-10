Liga o víkendu? Asi ne, obává se Svoboda. Ministerstvo zatím mlčí

Zástupci fotbalu a hokeje minulý týden jednali o možném znovuzahájení nejvyšších soutěží a věřili, že se by mohlo začít opět hrát už o víkendu. Situaci ale zkomplikovala Prymulova aféra. Ministr zdravotnictví je připraven rezignovat, jakmile bude mít nástupce.

„Bohužel aktuálně nemám žádné nové a povzbuzující informace. My jsme 19. října poslali na ministerstvo zdravotnictví žádost o udělení výjimky, abychom mohli soutěž o víkendu začít hrát. Dnes jsme adresovali na ministerstvo dotaz, jak to s naší žádostí vypadá. Bohužel nemáme zatím odpověď. Zítra se budeme snažit zástupce ministerstva kontaktovat znovu, abychom věděli, jestli ta šance o víkendu hrát je, nebo není,“ řekl Svobodu Radiožurnálu.

Momentálně je spíše pesimistou a rychlý restart soutěže neočekává. „Bohužel náznaky jsou spíš takové, že to na návrat už teď o víkendu nevypadá. Zatím nemáme nějaký seznam opatření, která musíme splnit, abychom mohli ligu znovu začít hrát. Samozřejmě chápu, že epidemiologická situace v České republice je taková, jaká je,“ uvedl Svoboda.

„Na druhou stranu si nemyslím, že to, že by se tu hrála jakákoliv nejvyšší profesionální soutěž, nejen fotbalová, za předem daných přísných podmínek včetně pravidelného testování, by mělo nějaký dopad na to, jestli se epidemie šíří více nebo méně. Dovolím si tvrdit, že jsme schopni zajistit takové podmínky, aby to nemělo na život v České republice žádný negativní epidemiologický dopad,“ dodal.

První liga se v Česku naposledy hrála 4. října. „Důvod, proč zejména fotbalová profesionální soutěž byla ukončena, nechápu doteď. I když jsem se snažil získat odpověď, nikdo mi to nebyl schopen nějak vysvětlit. My jsme připraveni udělat cokoliv, abychom mohli soutěž rozehrát. Chápu počty pozitivně testovaných lidí každý den, na druhou stranu v Evropě známe země, kde jsou desítky tisíc pozitivně diagnostikovaných také a tam se jakékoliv profesionální ligy za dodržování velmi přísných opatření mohou hrát. U nás ne,“ poznamenal Svoboda.

Korupční aféra kolem Romana Berbra Servis iDNES.cz

Upozornil, že Česko je velmi znevýhodněno v mezinárodních soutěžích. „Není to jen otázka finančních ztrát, poměrně výrazně už začíná trpět i sportovní stránka. Situace je odlišná dnes a na jaře. Tehdy byly soutěže napříč Evropou zastaveny všude, takže všichni měli do jisté míry stejné, špatné podmínky. Myslím, že dnes je česká liga jediná, která nemůže hrát,“ řekl Svoboda.

„Vedle toho ale čeští pohároví zástupci hrají evropské poháry, za 14 dní bude reprezentační sraz. Když hráči fotbalovou ligu nehrají a nemají zápasové zatížení, trpí tím sportovní stránka. Každý, kdo zná, jak funguje nasazování do pohárů, klubový koeficient, tak ví, že ztráty, která teď utrpíme, se s námi potáhnou několik dalších let. Mrzí mě, že se nám to nedaří adekvátně někomu vysvětlit,“ dodal Svoboda, který by měl situaci řešit s kolegy na úterním jednání ligového výboru.