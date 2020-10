Hniličkova agentura připravuje další podporu pro sportovní sektor

Návrh, který má ČTK k dispozici, by brzy měla projednávat vláda.

Agentura vedená bývalým hokejovým gólmanem Milanem Hniličkou chce rozdělit nevyužité finanční prostředky z prvního programu COVID-Sport, v němž byla pro neziskové sportovní organizace až miliarda korun. Vyčerpal se ale jen zlomek sumy, což agentura vysvětlovala mimo jiné tím, že sportovní kluby a tělovýchovné jednoty už dostaly podporu z jiných zdrojů, například od měst.

„Národní sportovní agentura předpokládá, že z alokace Programu (COVID-Sport) bude poskytnuto v dotačních řízeních příjemcům podpory cca 175 milionů korun,“ uvádí se v návrhu.

Zbylo tak 825 milionů korun, které by agentura ráda využila na další podporu ve sportu. Všechny sportovní soutěže v Česku jsou totiž nyní kvůli šíření koronaviru zastaveny a bez výraznějších omezení mohou trénovat prakticky jen profesionálové venku. Vnitřní sportoviště jsou uzavřena pro všechny.

Agentura očekává, že sportovní činnost bude omezována i nadále. „Sportovní organizace se tak budou s největší pravděpodobností dostávat do situace, která bude vyžadovat další pomoc,“ uvedla.

Podporu chce zaměřit na široké spektrum aktivit. V první řadě by to měl být sport pro všechny a výkonnostní sport s důrazem na organizovaný sport dětí a mládeže. „Cílem podpory je zajistit kvalitní podmínky pro pohybové aktivity všech obyvatel bez rozdílu,“ uvedla agentura. Vedle přímé podpory klubů a tělovýchovných jednot by mohly dotace čerpat také servisní organizace a sportovní svazy.

Prostřednictvím svazů by měla fungovat podpora konkurenceschopnosti Česka v oblasti sportu, tedy sportovní reprezentace všech věkových kategorií a talentované mládeže. Peníze by měly být určeny na přípravu reprezentantů i účast na mezinárodních soutěžích.

Podpora by měla fungovat nejen pro zdravé, ale i pro handicapované sportovce. A na státní pomoc by mohli dosáhnout také zástupci komerčního sportu, především pořadatelé významných sportovních akcí. „Agentura připravuje inovovaný způsob hodnocení akcí, který bude více reflektovat dopady každé akce do regionu a veřejných rozpočtů,“ doplnil Hniličkův úřad.