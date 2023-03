Čekám vyrovnané předkolo. Plzeň je urputný soupeř, varuje liberecký Vlach

„Plzeň je nepříjemný a urputný soupeř. Čekám vyrovnané zápasy, ve kterých budou rozhodovat maličkosti,“ říká liberecký útočník Jaroslav Vlach. „Máme dobrý pocit z toho, jak jsme se v závěru základní části prezentovali, play off bude ale o něčem jiném, bude se to stupňovat a musíme na to přepnout hlavy.“

Liberec jde do předkola jako jasný favorit. Nejen díky výrazně lepšímu umístění v tabulce, ale hlavně vzhledem k aktuální formě. Ačkoliv to během sezony zas taková sláva nebyla, díky báječné sérii devíti vítězných zápasů v řadě se v samotném závěru základní části vyšvihl na pátou příčku. „Za mě je to parádní umístění. Liga byla letos opravdu velmi vyrovnaná a snad každý tým si prošel minimálně nějakou menší herní krizí. Nás v první polovině zastihla dlouhodobá zranění některých klíčových hráčů, ale druhá půlka soutěže byla z našeho pohledu výborná,“ uvedl trenér Patrik Augusta.

„Před play off to byl asi nejlepší čas, kdy mohla vítězná série přijít. Ve výsledku ale nejde ani tak o samotnou sérii, jako spíš o naše konstantní výkony, které jsme podávali zápas co zápas,“ dodává brankář Petr Kváča, který s průměrem úspěšnosti zákroků 92,53 patřil k absolutní gólmanské elitě základní části.

Kromě špičkového brankáře má Liberec v sestavě i jednoho z nejlepších obránců extraligy. Uvis Balinskis byl se 35 body nejproduktivnějším bekem soutěže a s 11 góly i nejlepším střelcem mezi zadáky.

Důležitým momentem byl pro Bílé Tygry příchod tvrdého obránce Richarda Nedomlela v průběhu sezony. „Richard tím, jaký je člověk a především týmový hráč, změnil chemii v kabině a od prvních dnů byl velmi oblíbený mezi spoluhráči. Je velmi obětavý a jeho schopnost zastat se spoluhráčů ve správnou chvíli či jeho odhodlání lehat do střel nám velmi pomohlo ve výsledném umístění,“ prohlásil trenér Augusta.

V útoku se severočeský tým může opřít o střeleckou formu Oscara Flynna, který dal v základní části 22 gólů a celkově si připsal 38 bodů. Stejně produktivní byl i Adam Najman. K útočným oporám tradičně patří Michal Birner nebo Tomáš Filippi. Dlouhodobě ze hry je naopak útočník Michal Bulíř, který měl letos Liberec táhnout. Nejdřív si poranil kotník a v lednu musel na operaci s lýtkovým svalem. Zkušený hráč už však s týmem trénuje a dá se očekávat, že by do předkola s Plzní mohl zasáhnout. Což by bylo pikantní, protože minulou sezonu strávil právě na západě Čech.

Uvis Janis Balinskis v souboji s Jurajem Mikušem.

Libereckou soupisku na play off doplnil útočník Jiří Průžek. Hráč, který už za Tygry odehrál pět desítek extraligových utkání, má za sebou povedenou sezonu v prvoligovém Šumperku, kde nastřílel 20 gólů a přidal 24 asistencí.

Jestliže Bílí Tygři devět posledních zápasů vyhráli a před klíčovou fází sezony si zvedli sebevědomí, jejich soupeř z Plzně je na tom přesně naopak a má za sebou devět prohraných utkání v řadě.

Letošní duely Liberce s Plzní však byly velice vyrovnané, třikrát se nerozhodlo po šedesáti minutách. A právě v tom vidí Západočeši svou šanci, byť jdou do předkola v roli outsidera. „Liberec měl teď formu, vyhrál spoustu zápasů po sobě, je to kvalitní tým. Ale domnívám se, že v play off se již malinko ty rozdíly smazávají a je to naopak o nasazení a srdci. A samozřejmě i o detailech, protože každá chyba se trestá - takže i o koncentraci na zápas,“ prohlásil plzeňský trenér Petr Kořínek.