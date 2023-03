Kohoutí lazaret splaskne. Většina z třinácti marodů do předkola naskočí

Kohoutí marodka nakynula do nevídaných rozměrů, počet absencí se zastavil v závěrečném kole v Litvínově na čísle třináct (Konrád, Ondrušek, Švrček, Rašner, Dujsík, Orsava, Nahodil, Káňa, Kunc, Knotek, Plášek, Navrátil, Olesz). I proto z posledních osmi utkání šest prohráli.

„Je to těžké pro trenéry i pro nás, každé utkání hrajeme v jiné sestavě. Spousta hráčů chybí, jsou rozházené přesilovky i oslabení. Není to jednoduché složit a sehrát se,“ připouští útočník Lukáš Anděl, jeden z nedávných uzdravených. Euforii v plechovém zimáku nehledejte, ale ani chmury. Do lítého hokejového boje vletí bez výmluv. Aspoň poslední dvě kola stihl útočník Kucsera, který nastoupil poprvé od prosince, jenže zápas v Litvínově nedohrál reprezentační forvard Bambula, což mrzelo víc než porážka 1:5.

Až na Kunce kompletní?

„V předkole bychom mohli být téměř kompletní,“ věří asistent trenéra Mory Boris Žabka.

Co jiného než biblické „věř a víra tvá tě uzdraví“ taky fanouškům kohoutů zbývá... Kvůli zlomenině bude s jistotou chybět akorát útočník Michal Kunc. A dál? Před play off se tradičně mlží, takže zda bude fit Bambula či zkušený gólman Konrád, zjistíme až ze zápisu o utkání. Ale ani z něj nevyčtete, jak velké útrapy hokejoví válečníci snáší jen proto, aby byli na vrchol ročníku platní.

V jaké pohodě bude Lukáš Nahodil, jenž týmu pomohl pěti vítěznými zásahy?

Nebo produktivní Jan Káňa, o jehož odchodu po sezoně se v médiích čile spekuluje, neboť mu končí smlouva, stejně jako komplexnímu zadákovi Tomáši Dujsíkovi nebo brankáři Janu Lukášovi?

Dá se předpokládat, že aspoň část z lazaretu trenéři šetřili s drobnějšími šrámy, ale i to ubíralo síly, neboť mančaft nastupoval v osekané sestavě, často se točily jen tři brázdy. „V posledních zápasech hrajeme v podstatě na tři lajny, je to strašně vysilující. Navíc je nepříjemné si zvykat v každém zápase hrát po boku někoho jiného, ovšem jsme profesionálové, takže bychom si s tím měli umět poradit,“ nehledá alibi na klubovém webu zadák Lukáš Mareš.

Olomoucký brankář Branislav Konrád pouští puk za svá záda.

„Je hodně problémů, zraněných, nemocných, ale snažíme se hrát pořád naplno s kluky, které máme.“

Ostatně i bez jedenácti opor vydřeli Hanáci vítězství na nájezdy na Spartě. Když dodrží systém, budou nepříjemní pro každého protivníka, třebaže třetí místo ještě po polovině ročníku i vzhledem ke zraněním neudrželi.

Po Novém roce z devatenácti zápasů získali pouze sedmnáct bodů a zřetelný je i herní propad.

Lepší než s Krejčím

Ale i tak po návratu hvězdného centra Davida Krejčího do NHL patří Olomouc k pozitivům soutěže. Kdo v bráně? Olomoucký brankář Jan Lukáš (na snímku) se dočkal reprezentační nominace, zkušenějšího Branislava Konráda znovu trápily zdravotní potíže. „Závěr sezony neměli takový, ale šlapalo jim to. Možná to bude pro nás lepší, že to měli takhle, než pokud by chytili před koncem nějakou vlnu,“ přemítá karlovarský útočník Petr Koblasa.

Olomoučtí potřebují vylepšit především disciplínu; nasbírali 690 trestných minut, suverénně nejvíc v extralize. Což by nemuselo vadit tolik, kdyby neměli nejslabší oslabení ze všech...

„Na začátku jsme hru v oslabení měli dobrou, jakmile nám začala vypadávat sestava, tak se to zhoršilo. Řekl bych ale, že pořád hrajeme solidně,“ míní Mareš.

Z hlavy se pokusí dostat také bolestivou domácí porážku s Karlovými Vary 3:4 z konce ledna, o které rozhodl útočník Kohout střelou v poslední vteřině třetí třetiny.

„Je to nepříjemný soupeř, který hodně bruslí, takže jim to budeme muset narušit, abychom vyhráli. Bilanci s Energií letos máme 2:2, bude to vyrovnaná série,“ přemítá Mareš.

Olomoucká radost v utkání s Kladnem.

„Olomouc hodně brání. Určitě půjdeme do série s tím, že si věříme,“ hlásí Koblasa.

Ani Západočeši nedorazí v ideální formě; základní části zakončili porážkou s Kladnem, jistým účastníkem baráže, haprují jim přesilovky. „Cítíme se dobře. Zápas v Kladně nám vůbec nevyšel, ale není namístě věšet hlavy,“ zdůrazní Koblasa s tím, že olomoucká výhoda tradičně bouřlivého domácího prostředí nemusí být klíčová. „To pro nás nehraje vůbec žádnou roli.“ Mora poslední tři domácí zápasy prohrála s hrozivým skóre 2:12. I tak se ale může těšit na velkou podporu; ke včerejšímu poledni zmizelo už tři tisíce lístků.

„Osobně jsem z toho počtu překvapený. Přece jen Vary nejsou moc atraktivní soupeř, navíc se hraje ve všední den. Můj střízlivý odhad byl, že přijde kolem čtyř a půl tisíce fanoušků, teď si myslím, že bychom mohli atakovat pět tisíc,“ sdělil marketingový manažer Simon Vejtasa.

Mnohem důležitější však bude kvalita sestavy. „Doufám, že na play off už budeme všichni a ukážeme sílu, kterou jsme měli před Vánocemi,“ přeje si Anděl. Mareš, jehož čeká první extraligové play off, doplní: „Těším se hodně, snad uhrajeme dobrý výsledek.“

Mora chce být úspěšnější než loni, kdy i s mistrem Krejčím skončila už v předkole na Vítkovicích.