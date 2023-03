Plzeň vstoupí do předkola v roli outsidera. Bude to mít grády, míní Schleiss

Teď se stejné kluby utkají v předkole, první duel se hraje ve středu od 18 hodin pod Ještědem. A Plzeň je znovu za outsidera.

„Na tu předchozí sérii si ani moc nepamatuji, zápasů je tolik... Ale jsem rád za takového soupeře. Bude to mít grády a velký náboj,“ tvrdí osmadvacetiletý Schleiss, teď již plzeňský kapitán.

Těšíte se na nějakého protihráče z Liberce speciálně, jsou s někým nevyřízené účty?

To ne, žádné jméno neřeším. My se musíme koukat sami na sebe a snažit se vyhrát jako tým.

Do předkola jdete z dvanácté příčky a s devíti porážkami v řadě. Dá se udělat tlustá čára za nepovedeným závěrem základní části?

Dá. Musíme se vzchopit a jít do toho úplně nanovo. V play off je jedno, na koho narazíte. Pokud chcete postoupit, stejně musíte porazit kohokoliv. Je mi jedno, kdo na nás vyšel, já se na předkolo těším.

Dává vám naději, že všechny zápasy v základní části s Libercem byly vyrovnané, tři šly do prodloužení?

Je to určitý dobrý signál. Ale teď už je zároveň jedno, jak se hrálo. Liberec je velice kvalitní soupeř, určitě to bude hodně bojovné, série bude mít grády a šťávu.

V uplynulých dvou sezonách byla Plzeň v opačné pozici. Do předkola šla z páté pozice, ale dvakrát v řadě jej nezvládla. Teď naopak můžete překvapit.

Možné to je a bylo by to krásný, kdyby se nám tu historii podařilo otočit. Snad jsme si už všechno špatné konečně vyžrali, začíná něco úplně nového a je třeba ukázat sílu.

Plzeňští hokejisté se radují z gólu.

Ještě se bavíte o tom, proč jste se v únoru dostali do takové krize?

Už to musíme hodit za hlavu. Všichni viděli, že na konci už to byla jenom křeč. Po posledním kole s Budějovicemi jsme to uzavřeli, teď začínáme znovu.

Na vás v těch posledních zápasech byla hodně znát frustrace. Dokážete to hodit za hlavu i vy sám?

Pro mě to v neděli skončilo. Deka byla velká, ale kdybych se v tom měl babrat ještě před play off, je to cesta do záhuby. Těším se na předkolo, doufám, že to na ledě rozbijeme a začneme hrát zase parádně. Napovídáno už bylo dost, je třeba být pozitivní. Projdu se, vyspím, dám si dobré jídlo, budu se snažit zůstat v klidu a ve středu do toho chceme dobře vletět. Už není kam uhnout.

Na opačné straně bude zřejmě i uzdravený Michal Bulíř, který minulou sezonu parádně odehrál v Plzni.

Jo, asi už naskočí. O to bude série pikantnější. A rád Michala na ledě pozdravím... (úsměv)