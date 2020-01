Pořád čtu, jak máme v Česku špatné hráče, štve Růžičku. Kopírovat nechce

Růžičkovi svěřenci v šesti zápasech play off Ligy mistrů inkasovali dohromady jen tři góly. Naposledy byl proti Hradci bezradný švédský Djurgarden, který v odvetě padl 0:3 a do finále tak pustil sebevědomý Mountfield. Přitom v extralize se mužstvu začalo výrazněji dařit až po Vánocích, tedy dva měsíce po příchodu Vladimíra Růžičky, který měl vypomoct trenérovi Tomáši Martincovi s kříšením ambiciózního klubu.

Zdá se, že Růžičkův rukopis je teď zejména na kvalitní hře dozadu znát. „Nikdo nás nikdo nepřebruslil, nikdo nás nepřehrál. Všichni měli obrovský problém s naším středním pásmem,“ měl radost bývalý trenér mistrů světa. Růžička tím zároveň nakousl téma, které mu leží v žaludku. Častou kritiku stavu českého hokeje, která nabrala na intenzitě po vypadnutí dvacítky ve čtvrtfinále domácího šampionátu.

Počínání Hradce podle něj dokazuje, že se český hokej dokáže rovnat s tím nejlepším z Evropy. „Vadí mi jedna věc - my naše hokejisty pořád strašně podceňujeme. Vyzdvihujeme švédský a finský hokej. Ale když se podívám na poslední čtyři ročníky Ligy mistrů, naše týmy byly pokaždé v semifinále. A já pořád čtu jen to, jak máme špatné hráče a jak se to tady dělá špatně,“ nechápal Růžička.

56letý kouč připomněl paradoxní situaci Hradce, kterému se dařilo v soubojích s nejlepšími týmy Evropy mnohem lépe než v kláních domácí soutěže. Na Mannheimu, Zugu nebo Djurgardenu si Východočeši smlsli, v duelech s Kladnem, Kometou či Spartou ale mají problémy.

„Nevím, čím to je. Ale pak si říkám, že naše mužstva jsou asi prostě lepší. Není přece možné, abychom měli tolik let po sobě tým v semifinále Ligy mistrů. A my tady pořád říkáme, jak se to dělá dobře ve Švédsku a ve Finsku... Ano, dělají to dobře, ale my za nimi určitě tolik nezaostáváme,“ myslí si Růžička.

Vadila mu také podle něj nepřiměřená kritika reprezentace do 20 let, která na šampionátu v Ostravě vypadla ve čtvrtfinále. V základní skupině sice dvacítka porazila pozdější finalisty z Ruska a vybojovala důležitý bod proti Spojeným státům, zároveň podlehla Německu.

„Amerika přitom taky vypadla ve čtvrtfinále, ale nekritizují to tolik jako my. My jsme vypadli a všechno je špatně! Myslím si, že to tak není. Všechno je strašně vyrovnané, pořád se pohybujeme na hraně. Připadá mi, že to strašně nafukujeme, ale negativně.“

O to větší motivací bylo pro Růžičku vyřazení švédského týmu v Lize mistrů. Také finálovým soupeřem Hradce bude celek ze severské země, s trojnásobným šampionem soutěže Frölundou se Mountfield utká 4. února na domácím stadionu. Sesazení hegemona Ligy mistrů z evropského trůnu by bylo pro Růžičku tím pravým zadostiučiněním.

„Už proti Djurgardenu mě příjemně překvapilo, jak jsme jim stačili, i když jsem to trochu čekal. Naši hráči mají svoji kvalitu. Nebaví mě pořád číst, že se máme cpát do švédského hokeje. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale se vším respektem říkám, že švédský hokej bych hrát nechtěl,“ dodal Růžička.