Kamera v mantinelu. Hokejová hala v Hradci se chystá na Ligu mistrů

Klub má za sebou dva dny intenzivních příprav. Chystali tu led, mantinely, okolí haly i pokrytí reklamou uvnitř stadionu i v jeho zázemí. Podílelo se na tom třicet lidí.

„Liga mistrů dodává hodně podrobný materiál, jakým způsobem se které plochy upravují, připravují a popíšou reklamou. Takže přesně víme, co a jak dělat, s manuálem to není zas tak složité,“ popisuje Petr Picka z HC Mountfield Hradec Králové.

Do kdy musela být hotova přestavba haly?

Do rána finálového zápasu, kdy je rozbruslení obou týmů, které bude přístupné veřejnosti i médiím. Od konce víkendového zápasu s Pardubicemi se tady jelo naplno.

Kdo to řídí?

Jsem to já v koordinaci se zástupci Ligy mistrů, společně rozdělujeme dílčí úkoly mezi naše a jejich lidi.

Co je na přestavbě nejnáročnější?

Koordinace všech složek tak, aby na sebe vše opravdu navazovalo, aby nevznikaly prodlevy, aby nikdo na nikoho nečekal a lidé se mohli věnovat své práci, protože času je opravdu málo.

Bylo nutné kvůli reklamám dělat nový led?

Úplně nový neděláme. Led, který máme na extraligu a na němž jsou naše reklamy, zakryjeme novou vrstvou ledu, na který nastříkáme reklamy na Ligu mistrů. Není to složitý proces, ale zdlouhavý, protože zamrzání ledu neurychlíte. Nabílení původního ledu zabere tři hodiny, nové reklamy možná o něco déle, všechno se musí vyměřit, aby byly rovně. Nejdelší čas zabere zastříkávání ledu. A celkově jsme na dni a půl.

Kolikrát v sezoně děláte nový led?

Při extraligové sezoně před jejím začátkem a pak v průběhu, když přibude nový partner na plochu. To se jen vyfrézuje kus ledu, položí reklama a zastříkne. Běžně se to dělá i před play off, kdy přibudou i tři čtyři nové reklamy. A pak před každým domácím zápasem play off Ligy mistrů.

Co mantinely? S těmi je také nějaká práce?

Co se týče Ligy mistrů, pouze se samolepkou přelepí stávající reklamy, po zápase je zase sloupneme a jsme opět extraligoví. Co se týče finálového zápasu, upravili jsme mantinel tak, aby byl na dvou místech průhledný a mohla se za něj umístit kamera, což dává unikátní příležitost na nestandardní záběry. V NHL a na mistrovství světa je to běžné, v podmínkách evropských lig to už tak běžné není. Tuto úpravu děláme na objednávku Ligy mistrů a necháme si ji i pro extraligu. Je to benefit pro novináře a vysílatele, záběry jsou atraktivní.

Do ochozů jste museli bagrem vyzvednout novou škodovku...

Nebylo to složité, jen je potřeba zkoordinovat lidi. S autem jsme museli přes led, v ochozech byla připravená platforma na auto, museli jsme sundat plexisklo a mezerou pak vysokozdvižný vozík umístil auto na své místo. Chlapi, co jezdí auta instalovat, to dělají běžně, takže jsou zkušení.

Už víte, kolik přestavba haly stála?

Přesnou částku budeme vědět po akci. Čas na přípravu haly je krátký, Liga mistrů v hokeji má oproti jiným sportům tu zvláštnost, že se hraje na hřišti jednoho z finalistů. Většinou se hraje na neutrální půdě, což dává výrazný komfort v čase, abyste finálovou arénu i její okolí připravili. My bohužel časem nedisponujeme, ale řešíme věci tak, jak přicházejí, a moc nehledíme na náklady. Uvidíme, co z toho vypadne.

Kdo přestavbu platí?

Liga mistrů participuje výrazným dílem, my dodáváme lidi, co to instalují a kontakty na lokální dodavatele. Tři týdny intenzivně komunikujeme s centrálou ve Švýcarsku.

Jsou na finále Ligy mistrů potřeba i nějaká opatření, která nejsou vidět?

Reklamy na Ligu mistrů jsou v celé hale i v zázemí pro hráče. Pořadatel si přeje reklamu i na místa, která jsou standardně holá a jsou tam bílé zdi.

Do kdy musí být hala zpátky v extraligovém stavu?

Naštěstí se finále Ligy mistrů hraje na začátku reprezentační pauzy, takže máme několik dní, aby se vše vrátilo do původního stavu. Část brandingu si určitě necháme jako vzpomínku, protože finále Ligy mistrů se nehraje každý rok. Těšíme se a máme radost, že nám tady něco zbude.

Kolik lidí z Ligy mistrů dorazí?

Všichni z centrály. Neumím říct, kolik jich je přesně, ale jsou to desítky, včetně nejvyšších představitelů.

Evidujete po postupu do finále zvýšený zájem o klub a hokej v Hradci?

Ihned po vítězném semifinále a oznámení toho, že se bude finále odehrávat v ČPP aréně, nastal neuvěřitelný zájem o lístky a akreditace. Jsou to příjemné starosti.