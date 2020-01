ONLINE: Hradec bojuje o finále LM proti švédskému Djurgardenu

Východočeši se na odvetu naladili vítězstvím nad Karlovými Vary 5:0 a spravili si chuť po páteční porážce 2:3 v prodloužení s Mladou Boleslavi, nad kterou přitom vedli 2:0. „Výhra pro nás byla důležitá, protože výkon proti Mladé Boleslavi nebyl dobrý. Tentokrát to byl velký rozdíl. V Lize mistrů je to ale jiný hokej. Hodně se bruslí, je to otevřenější, hraje se nahoru dolů,“ uvedl trenér Tomáš Martinec.

V druhém „švédském“ semifinále se utkají Frölunda s Luleou, která vyhrála první zápas 3:2. Pokud náskok uhájí, bude díky nejlepšímu bodovému zisku hostit v úterý 4. února finále. Pokud by postoupil Hradec Králové i Frölunda, o trofeji se rozhodne na ledě Mountfieldu.

Ten bude opět spoléhat na brankáře Marka Mazance, který minulý týden podal ve Švédsku výborný výkon, stejně jako v neděli proti Karlovým Varům, kdy vychytal páté čisté konto v sezoně. Druhým trumfem by mohla být formace, kterou vede jako centr Cingel. Ten společně s Matějem Chalupou a kapitánem Radkem Smoleňákem drží produktivitu mužstva.