Lístky na finále Ligy mistrů v Hradci: čeká se mela, start příští týden

„Na začátku příštího týdne nás ještě čekají jednání s vedením Ligy mistrů, kde bude vše definitivně dojednané, koncem týdne by mohl být prodej spuštěn,“ vzkazuje nedočkavým fanouškům Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého klubu.

Kapacitu částečně omezí pravidla CHL

Zároveň včetně zásadní otázky, kolik lístků do prodeje půjde. „Předpokládáme, že to budou dvě třetiny kapacity haly,“ uvedl manažer. Do hradecké hokejové arény se vejde necelých 7 000 diváků.

Zbývající třetina? „Bude určena pro partnery CHL, pro zástupce klubů hrajících letošních CHL, pro zástupce mezinárodní hokejové federace, pro zástupce národních svazů hrajících CHL a pro samotné zástupce vedení CHL obsadí partneři klubu a především vedení CHL,“ vypočítává Kmoníček, „jsou to stovky míst a musí to být ta nejlepší místa, tedy nejdražší kategorie.“

Finále letošního ročníku hokejové Ligy mistrů Utkají se v něm hradecký Mountfield a švédská Frölunda.

Hrát se bude v úterý 4. února v Hradci Králové, začátek v 18.45.

Prodej vstupenek má být zahájen koncem příštího týdne.

Klub předpokládá, že drtivou většinu vstupenek prodá online systémem a zvažuje regulaci počtu vstupenek na osobu.

Klub v tomto případě nemá příliš velký manévrovací prostor, jak z tohoto počtu vstupenek získat co nejvíc. „Jsou to striktně daná pravidla, se kterými nic neuděláme, pokud chceme hrát finále v Hradci,“ upozorňuje manažer, „zkoušeli jsme to změnit, ale vedení CHL v tomhle směru bylo neoblomné a žádné změny z pravidel, které fungují od začátku této soutěže, nepovolilo.“

Trochu na to doplatí majitelé sezonních vstupenek. Těm totiž klub nemůže zajistit předkupní právo na svá místa, jak jim ho zajistil na předcházející zápasy play off Ligy mistrů. Důvod je třeba znovu hledat v požadavcích vedení soutěže.

„I když blokace pro CHL nebude zahrnovat všechna místa pro permanentkáře, nechceme některé z nich zvýhodnit na úkor ostatních, proto jsme zrušení předkupního práva zavedli plošně,“ vysvětluje Kmoníček, „snažíme se ale vymyslet způsob, jak permanentkářům zajistit určitou výhodu.“

Hrát finále jinde hradecký klub zamítl

Majitele sezonních vstupenek, kterých se to týká, postup klubu příliš nepotěšil, navíc zájem fanoušků pravděpodobně značně převýší možnosti hradecké arény.

„Možným řešením je vzdát se finálového zápasu, nebo ho hrát někde jinde, což jsme ale nijak podrobně neřešili. A nemyslím si, že by naši fanoušci včetně permanentkářů byli šťastnější, kdybychom hráli někde v Evropě na neutrální půdě,“ sdělil manažer.

Připustil však, že se možnost sehrát zápas jinde v Česku chvíli ale zvažovala: „Bylo to po dohodě s CHL a částečně i na jejich popud, nabízela se možnost odehrát tento zápas v pražské 02 aréně. V tuto chvíli se však touto možností nezabýváme a již od úterního večera intenzivně řešíme přípravy našeho stadionu na tuto velkolepou událost. Je to mazec.“

Šance uspořádat takový zápas přišla možná tak trochu nečekaně. Nejen proto, že se ani po úspěšném prvním semifinále nedalo najisto s postupem počítat, ale i proto, že vzhledem k průběhu ve druhé semifinálové dvojici to spíše vypadalo, že se v Hradci hrát nebude. Až teprve dva góly Frölundy na ledě týmu Lulea v poslední třetině rozhodly o tom, že Hradečtí mohou mít výhodu domácího prostředí. Pokud by totiž postoupilo Lulea, hrálo by se finále ve Švédsku.

Ve hře je také venkovní projekce

Zatímco návštěvy většiny zápasů letošního roku Ligy mistrů v Hradci včetně těch v osmifinále a ve čtvrtfinále zůstávaly za extraligovým průměrem, semifinálová odveta se švédským Djurgardenem přinesla obrat. V hale zůstalo jen několik desítek volných míst a Mountfield toho ve výborné atmosféře využil k potvrzení postupu.

Samotné finále tento trend potvrdí. „Registrujeme ohromný zájem nejen z Česka, ale i ze zahraničí,“ přiznává manažer. Navíc na rozdíl od extraligy musí hradecký klub garantovat desetinu kapacity stadionu pro fanoušky soupeře, což je téměř 700 míst. Nejpozději týden před zápasem nám klub soupeře musí dát vědět, zda všechny využije, pokud ne, půjdou zbývající do volného prodeje,“ sdělil manažer.

Mimořádnosti akce budou také odpovídat ceny vstupenek. Zatímco až dosud byly ceny vstupenek na hradecké zápasy Ligy mistrů stejně jako na extraligové, nyní budou vyšší. „zatím ještě nejsou přesné ceny stanoveny, ale vyšší budou,“ připustil Kmoníček.

Vzhledem k tomu, že se s velkou pravděpodobností na všechny zájemce vidět finálový duel na vlastní oči nedostane, klub i na popud fanoušků zvažuje venkovní projekci.

„Zjišťujeme možnosti nejen instalace venkovní projekce a nějakého zázemí pro fanoušky. Není to ale jednoduché jak po stránce finanční, tak i po stránce organizační, hlavně kde by to mohlo být,“ přiznal Kmoníček, „Nemůžeme to umístit přímo před hlavní vchod na stadion, protože by se vše nezvládlo „ukočírovat“ o přestávkách, před a po zápase. A najít někde přijatelný, dostupný a použitelný prostor není úplně jednoduché.“