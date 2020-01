Finále Ligy mistrů? Zní to krásně, zářil Nedomlel. A vyzdvihl český hokej

Hradečtí hokejisté zvládli také semifinálovou odvetu proti švédskému Djurgaardenu. Poslední český vyslanec v Lize mistrů navázal na výhru ze Stockholmu 3:1 ještě přesvědčivějším domácím výsledkem 3:0 a je teprve druhým českým týmem, který si finále soutěže zahraje.

Pamětníkem finálového tažení Sparty v roce 2017 je i Richard Nedomlel, který v dresu pražského klubu musel skousnout finálovou porážku s Frölundou. Po třech letech si tak Nedomlel klání o titul evropského hokejového krále zopakuje, navíc proti stejnému soupeři. Ovšem s jedním zásadním rozdílem - tentokrát bude jeho tým hrát doma. „Opravdu? Super, paráda, bomba. Doufám, že zase přijde plný barák,“ přál si obránce bezprostředně po výhře.

Takže jste společně s fanoušky neslavili? Ti už v průběhu třetí třetiny tleskali zprávě o postupu Frölundy, což přiřklo finálové pořadatelství Hradci.

Ne, my jsme se soustředili na zápas, abychom ho v klidu dohráli. Tohle je ale super, děkuju, že jste mi to řekli.

Jste ve finále Ligy mistrů. Jak to zní?

Zní to krásně. Sezona se úplně nevyvíjí tak, jak bychom si představovali. Ale tohle je úspěch jak pro Hradec, tak pro celý český hokej.

Tenhle pocit jste zažil už se Spartou. Jak se těšíte nyní?

Už jsem finále jednou hrál, shodou okolností s Frölundou u nich. Teď se těším na to, až přijde plný barák a budeme hrát doma. Zkusíme to urvat nejen pro Hradec, ale pro celé Česko.

Právě fanoušci vás v odvetě s Djurgaardenem hnali, přišlo přes šest tisíc lidí.

Byli skvělí. Už loni, když jsem do Hradce přišel, jsem to pochopil. Jsou úžasní, bez nich bychom nebyli tam, kde jsme. Chtěl bych fanouškům moc poděkovat za podporu. Pro mě je čest tady hrát každý zápas.

Švédský hokej má ve světě velký zvuk, přesto jste si s Djurgaardenem suverénně poradili.

My jsme ale Češi a hrajeme český hokej. Byl to náš styl proti jejich a zaplaťpánbůh jsme vyhráli. Nevím, jak to vypadá shora, ale byl to těžký zápas. Myslím si, že extraliga je taky vyrovnaná. Bylo to vyhecované utkání, nedokážu říct, jestli lepší než v domácí lize, ale hlavní je, že jsme vyhráli.

Přitom protivník hned v úvodu zápasu trefil tyčku a odveta se mohla hned vyvíjet jinak.

To možná bylo i břevno, ne? To je jedno. Mazi (brankář Marek Mazanec) si tyče dobře postavil. Jasně, že kdyby to tam spadlo, tak je to jiné. Ale musíme poděkovat i Mazimu, protože chytal výborně. Myslím si, že on je klíčová postava našeho týmu a jemu můžeme děkovat za to, že to takhle dopadlo.

Mazanec ostatně čelil dvěma trestným střílením v závěru. Druhé skončilo na tyčce, při prvním pokus zase skočil šipku a puk Josefsonovi vypíchl. Co jste na to říkal?

Přiznám se, že jsem byl úplně zmrazený. Koukal jsem na to znova na kostce a řekl jsem si jen: Klobouk dolů.