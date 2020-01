Finále Ligy mistrů? Asi bude třeba halu přistavět o štok. Hradec už se těší

Sám si však v odvetě užíval hlavně to, co předvedli jeho spoluhráči. „Fakt nádhera, co kluci předvedli. Skoro celý zápas jsme soupeři nepůjčili puk. Nějaké střely tam měli, ale něco chytit musím,“ vypravoval hradecký gólman, který ve dvou semifinálových zápasech dostal jediný gól.

V závěru jste si ale docela zachytal. Souhlasíte?

Těch zhruba asi pět posledních minut nejspíš chtěli, abych si to taky zasloužil.



Když zůstaneme u toho horšího, co přesilovky vašeho týmu? To také nebyla žádná hitparáda.

Souhlasím, těch se budeme muset příště asi zříct, takhle je hrát nemůžeme, protože soupeř měl víc šancí při svém oslabení než ve hře pět na pět.

Vaše nula byla v ohrožení hlavně při dvou trestných stříleních, u toho druhého se sudí šli přesvědčit, jestli to nebyl gól. Jak jste to viděl vy?

Hned jsem si jistý nebyl. Koukal jsem se i na lidi za sebou, protože ti to viděli daleko líp než já, všichni říkali, že to gól nebyl. Tak jsem jim věřil. A pak jsem se podíval na tu tyčku a už jsem si byl jistej, ještě byla mokrá od puku, tak už jsem věděl, že to gól nebyl. Zato u prvního, jsem hned věděl, že to gól nebyl. (smích)

Při něm jste se rybičkou vrhl proti střelci a puk mu vyrazil hokejkou. Kdy jste se tak rozhodl?

Měl jsem jasno hned, protože mi nájezdy moc nejdou. Tak jsem si počkal, až se podívá na puk a vyšlo to. Také jsem tam ale mohl být za blbečka, kdyby mě objel, nebo to dal pode mnou.

Postup je to asi hodně cenný: dvě jasné výhry, jen jeden inkasovaný gól. Souhlasíte?

Cenný je to hlavně proto, že reprezentujeme město, český hokej a klub jako takový. Navíc si myslím, že i lidé pochopili, že ta soutěž je atraktivní. Není divu, že se jim na to zpočátku moc nechtělo, protože za to musí utratit extra peníze navíc. Musím jim ale poděkovat, že přišli a podpořili nás.

Přišel jich skoro plný stadion, jak se těší na finále, které se bude hrát také v Hradci?

Moc, protože i dneska už byla plná hala. Myslím, že na finále jich přijde ještě o něco víc, nejspíš bude potřeba halu přistavět ještě o štok, abychom se sem všichni vešli.

Co říkáte soupeři pro finále, švédská Frölunda v posledních letech Lize mistrů kraluje?

Že mi to je docela jedno. Už jsme je jednou v tomto ročníku porazili, tak snad je porazíme znova. Je ale vážně asi jedno, kdo přijede. I kdyby přijeli třeba New York Rangers, tak je to finále, do něhož půjdeme tak jako tak na krev.

Švédské kluby ale v poslední době Evropě vládnou, nyní byly v semifinále hned tři. Co vy na to?

Já bych nepřeceňoval to, že jsou takovými vládci, my jsme je snad porazili vždycky... Nebo vlastně ne, jednou jsme s Frölundou prohráli. Zase takové haló to ale nebude. Švédové mají nejlepší hráče v NHL, což je pravda, ale já nemyslím, že mezi českou a švédskou ligou je až tak obrovský rozdíl.