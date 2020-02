Zkrotí rebel mašinu? Hradecké hokejisty čeká finále Ligy mistrů

V neděli hokejisté Hradce Králové dostali za uši, když doma prohráli s posledním extraligovým mančaftem z Pardubic. Jenže už dnes může být potupná prohra s regionálním rivalem zapomenuta a naopak klub veleben, jak moc udělal pro český hokej.

ONLINE: Hradec Králové vs. Frölunda finále hokejové Ligy mistrů v podrobné reportáži

Stačí maličkost – dokonat večer své úspěšné putování Ligou mistrů. „Už samotné finále je obrovský úspěch, ale popereme se o to, abychom udělali i poslední krok,“ říká brankář hradeckého Mountfieldu Marek Mazanec.



Hradec versus Frölunda.

Rebel versus mašina.

Už téměř notoricky známý je příběh o tom, kterak si šéf klubu Miroslav Schön před současnou verzí hokejové Ligy mistrů nebral servítky. Nechtěl ji hrát, štvalo ho, že týmy na zápasech prodělávají, a dokonce loni nebyl příliš nadšený, že se do ni Hradec vůbec dostal. Byť to byl zárodek dnešního finále.

Teď – i vzhledem k tomu, že se navýšilo startovné a české kluby dostávají i půlmilionový dar ze svazu – už i Schön říká: „Nechal jsem tomu před sezonou volnou ruku. A když se dostanete do play off, hrají proti vám soupeři se zvučnými jmény, tak už i já jsem hnal a tlačil mančaft, aby se pokusil udělat úspěch.“



Proti však stojí stroj, který se z dosavadních šesti finále Ligy mistrů včetně toho dnešního dostal do pěti(!) a třikrát soutěž vyhrál.

„Indiáni“ z Göteborgu se opírají o útočníka Joela Lundqvista, dvojče slavného brankáře Henrika, či o Ryana Lasche – Američana, který sice měří jen 170 centimetrů, ale na ledě umí velké věci. Ještě v kanadské juniorce dokázal v 56 zápasech posbírat 146 bodů, teď už pár let patří do špičky švédské ligy (momentálně je v bodování pátý).

„Frölunda má výborný tým a je favoritem zápasu. Má v kádru spoustu zkušených a vynikajících hráčů, i výborné mladíky. Například Fagema z dvacítky. Mají výborně namixovaný tým. Je to ale jeden zápas a stát se může všechno. Pokusíme se překvapit a vyhrát,“ říká kouč Tomáš Martinec.



Tedy jeden ze dvou koučů. Tím druhým je Vladimír Růžička, který k týmu přišel ve druhé polovině října. Majitel klubu si přál, aby tým, který tehdy byl na šesté příčce, probral.

Povedlo se?

Hradec je teď v lize osmý, leč zdá se – zapomeneme-li na zmíněnou prohru s Pardubicemi – že jeho forma roste.

Mimochodem, ještě před Růžičkovým příchodem se Hradec s Frölundou už dvakrát potkal v základní skupině a byla z toho jedna výhra a prohra. Ovšem byla-li řeč o současné formě, pak má Hradec smůlu, že nemůže do finále nasadit lednové posily – obránce Eklunda s Šidlíkem a útočníky Orsavu s Žejdlem.

Královéhradecký brankář Marek Mazanec slaví s fanoušky postup do finále Ligy mistrů.

„Ano, v Lize mistrů je pravidlo o maximálním počtu hráčů na soupisce. Ale pak je v řádech také pravidlo, že tým je povinen nastoupit v nejsilnější sestavě. Aby se naplnilo jedno pravidlo, poruší se jiné. To mi přijde pokrytecké,“ stěžuje si Schön a dokazuje, že trochu té rebelie přece jen v hradecké mysli zůstalo.



Vadí mu i to, jak moc velké a na poměry hradecké arény téměř nereálné požadavky má vedení Ligy mistrů směrem k pořadateli finále. Co se týče peněz, taky to ještě není – zvlášť v porovnání s Ligou mistrů v jiných sportech – velká hitparáda. Zatím Mountfield vydělal 125 tisíc eur (3,15 milionu korun) a v případě výhry získá dalších 300 tisíc eur (7,56 milionu korun). Poražený finalista dostane 140 tisíc eur (3,5 milionu korun).

Jen výhra prý dostane klub při jeho cestách po Lize mistrů do plusu. Vydělají pak i hráči, neboť Schön jim slíbil sedmimístnou prémii na tým, tedy minimálně milion korun.

„Pokud chceme uspět, musíme do toho dát vše, hrát poctivě, soudržně, obětavě. Jedině to je cesta, jak soupeře můžeme přetlačit,“ míní Martinec. Zápas je vyprodaný, vedení Hradce dokonce zvažovalo, že finále přesune do O2 areny, ale tam se dnes hraje jiný hokej, Sparta versus Vítkovice.

Finále Ligy mistrů startuje v 18.45 a přenáší ho Sport 1. Veřejnoprávní Česká televize sice o přenos usilovala, majitel práv si ale exkluzivitu – poměrně logicky – ponechal.