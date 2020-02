Chceme udělat i poslední krok, říká Mazanec před finále Ligy mistrů

Včetně obou zápasů se švédskou Frölundou v základní části soutěže, se kterou si to dnes hradecký tým rozdá ve finále. „Co se mi z těch zápasů vybavuje? Že jsou ofenzivně silní a mají tam spoustu šikovných hráčů, takže budeme muset hrát kvalitní obranu. Hrát trpělivě a čekat na šance,“ uvedl Mazanec, který bere předchozí vzájemné zápasy jako plus.

„Můžeme se hlavně připravit takticky, víme, co nás čeká, můžeme si rozebrat videa z těch zápasů, ale stejnou výhodu mají i oni, je to taková výhoda nevýhoda...“

Vedle přímých zkušeností má Hradec dost čerstvých zkušeností se švédským hokejem i ze semifinále, v němž vyřadil Djurgaarden: „Proti Švédům se mi nechytalo špatně. Hodně střílejí, takže mě to drží v permanenci. Jsou šikovní, umějí dávat góly, musíme si pomoct s klukama vzadu.“

Mazanec patří k nejvytíženějším brankářům v extralize. V sezoně odchytal již 41 zápasů, dalších 11 startů přidal v Lize mistrů. Únavu ale necítí. „Když jsem byl v Americe, tak to bylo podobné. Osobně radši chytám, než trénuju, takže si nestěžuju. Jsem prostě rád, jak to je. Akorát mi je trochu líto Štěpána Lukeše, že se moc nedostane do brány. Ale dělám svoji práci, jak nejlíp umím,“ sdělil.

Nijak nezastírá, že zkušenosti a současné úspěchy mluví ve prospěch Frölundy. „My do toho zase jdeme s tím, že nemáme co ztratit. Už takhle je to obrovský úspěch. Popereme se ale o to, abychom udělali i poslední krok,“ poznamenal Mazanec.

Kdyby se to povedlo, bylo by to podle něj něco velkého, čímž ale už je i samotný postup do finále: „Je těžké to někam zařadit. Mám radost, že jsme se do finále dostali. Je to něco, co jsem ještě nikdy nechytal. Možná až se na to s odstupem času podívám, tak budu schopný si to někam zařadit,“ uvedl.