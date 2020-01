Obměna pokračuje, do Hradce přišel další nový hokejista. Patnáctý

Šidlík je totiž od počátku května loňského roku, kdy se kádr po minulém extraligovém ročníku začal formovat pro ten právě probíhající, patnáctým novým jménem.

„Tímto trejdem jsme reagovali na požadavek sportovního vedení klubu a Petr k nám přichází do konce této sezony,“ poznamenal generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček. Šidlík je už druhým hráčem do zadních řad Mountfieldu, který přišel v posledních dnech, už minulý týden vedení klubu přivedlo z Pardubic Švéda Eklunda, vyměnilo ho za útočníka Pauloviče.

Jeho připomenutím se dostáváme do kolonky odchodů za stejné období. V ní je už aktuálně dokonce 17 jmen, jako poslední tam přibyl obránce Rosandič, jenž výměnou za Šidlíka zaujal jeho místo ve Vítkovicích.

„Petr je hráčem, který má rád tvrdý hokej. Takto silového obránce jsme hledali, protože v týmu máme dost ofenzivních obránců, a my aktuálně chtěli někoho, kdo bude trošku tvrdit muziku a hrát důrazně,“ řekl k zatím poslední výměně sportovní manažer hradeckého klubu Jaroslav Bednář.

Jen pro upřesnění, nynější výměny také reagují na současnou situaci v hradeckém mužstvu. Trenéři v něm totiž měli přece jen spíše přetlak útočníků, navíc dva ze stabilních obránců nemohou nyní hrát. Pro Linharta sezona možná už skončila, čas návratu Zámorského je zatím nejistý.

Změny v Hradci Přišli od konce minulé sezony (od začátku května minulého roku): Mazanec (brankář), Lukeš (B), Jergl (útočník), Kubík (Ú), Perret (Ú), Šalda (obránce), Červený (Ú), Samuelsson (O), Voráček (O), Allen (O), Klíma (Ú), Lev (Ú), Žejdl (Ú), Eklund (O), Šidlík (O). Za stejnou dobu odešlo 17 hráčů, mezi nimi i Samuelsson, Voráček a Allen.

Když už jsme u nového hráče v týmu, tak si ho představme. Šestadvacetiletý Šidlík se opravdu prezentuje spíše defenzivním pojetím hry, přesto si letos připsal už sedm kanadských bodů za jeden gól a šest asistencí.

Jeho hokejový životopis je spojený především s Jihlavou, kde si také zapsal první extraligové starty, další přidal v Karlových Varech, v Chomutově a nyní ve Vítkovicích, tříleté zkušenosti má také s působením v nižší zámořské soutěži.

Šidlík a Rosandič by se proti sobě mohli postavit v nových dresech už v pátek, kdy se obě mužstva v Ostravě střetnou v dalším extraligovém kole. Prvního z jmenovaných, na rozdíl od druhého v případě, že by nebyl vyměněn, se ale nebude týkat příští týden finále Ligy mistrů. Soupisky jsou totiž uzavřené a lze dopsat jen mladé hráče. Doplatit by na to mohli i další dva hráči, kteří do Hradce přišli v posledních dnech. Dva z nich - Eklund a právě Šidlík - jsou obránci.

„Hrát budeme s těmi, které na soupisce pro Ligu mistrů nyní máme. Navíc se snažíme učinit dohodu s vedením soutěže a také s Frölundou ohledně dopsání Žejdla a Eklunda,“ uvedl Kmoníček.