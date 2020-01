Bez zájmu? Kdeže. Hradec v Lize mistrů hraje o miliony i finále

Ze Švédska si Mountfield přivezl slušný náskok 3:1. „V hokeji dva góly nejsou nic. Nesmíme jen bránit,“ velí hradecký útočník Lukáš Cingeľ.

Před třemi lety si se Spartou zahrál o triumf v Lize mistrů a zřejmě jen nejvěrnějším fandům utkvělo v hlavě napínavé, leč smolné finále s Frölundou.

Hokejová soutěž s honosným názvem zdaleka nedosahuje věhlasu slavnější fotbalové sestry, kde se jen za účast v základní skupině vyplácí 400 milionů korun.

Větší uznání ve sportovní branži spíš sklidí vítězové Ligy mistrů v házené nebo volejbalu.

Proto teď hlavně zaujme cesta, jakou hokejový Hradec k finálové bráně urazil. Úvodní fázi Ligy mistrů si účastníci dál spíš dotují a Mountfield jí před třemi lety pohrdal. Svérázný boss Miroslav Schön prohlašoval, že ve skupině jeho mančaft válčí spíš o nepostupové pozice, aby v soutěži netopil další peníze a neplýtval energií.



Teď mohou v Hradci vydělávat. Včetně půlmilionové dotace od svazu pro extraligové zástupce už na prémiích vyinkasovali přes tři a půl milionu korun – byť spoustu toho spolkly výdaje na cestování nebo hotely. Obdobná částka (140 tisíc eur) Hradci přiteče na účet, pokud dnes zvládne semifinále. Případný úspěch v únorovém finále mu vynese v přepočtu další čtyři miliony korun (160 tisíc eur).

Mezi tři švédské semifinalisty se Hradec vklínil, ač v extralize tápe a je až devátý. Nespokojený šéf Schön před odletem do Stockholmu dokonce hráčům zarazil výplaty. „Myslím, že jsme odpověděli na ledě. Ukázali jsme charakter, vůli a práci pro mančaft,“ tvrdí hradecký kapitán Radek Smoleňák. „V Lize mistrů se hraje jinak. Je to o tom, co ukážete. V extralize proti sobě hrajeme pořád dokola, trenéři jsou stejní. Klidně vám na papír vypíšu, kdo jak hraje. Jsou to spíš šachy.“



Jako by jen na mezinárodní scéně zatím fungovalo kouzlo trenéra Růžičky, kterého ambiciózní majitelé koncem října přibrali na střídačku. V domácí soutěži Hradec pod tandemem Růžička–Martinec vyhrál jen 10 z 22 duelů a propadl se do tabulkových vod, z nichž se pluje jen do předkola play off. Naopak za pět duelů ve vyřazovací fázi Ligy mistrů extraligový vyslanec inkasoval jen tři góly. „Nejlepší obrana je útok. Vše je jen o pohybu a poslední dobou hrajeme velmi dobře dopředu,“ líčí Smoleňák.

V play off Mountfield vyřadil Mannheim a švýcarský Zug s Janem Kovářem. Každý duel vidělo v Hradci Králové něco přes dva a půl tisíce diváků. Teď se očekává skoro až dvojnásobná návštěva. I takhle vypadá přerod přehlížené soutěže.