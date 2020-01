Hradecký útočník Cingel: Dva góly nejsou nic, Švédové to nezabalí

Jen pro připomenutí, semifinálovým soupeřem hradeckého Mountfieldu je švédský Djurgarden, nad nímž Mountfield před týdnem ve Stockholmu vyhrál 3:1, a k postupu mu tak dnes stačí i jednobranková porážka.

Co z toho podle vás vyplývá?

Že se od začátku musíme soustředit na svoji hru, nezačít panikařit nebo bránit od začátku výsledek. Musíme to hrát, jako kdyby se začínalo za stavu 0:0.

Vy jste něco podobného zažil před třemi lety se Spartou, vzpomínáte asi v dobrém, co?

Na semifinále mám vzpomínky dobré, ale celkově špatné, protože jsme pak prohráli ve finále. Ale je pravda, že to celkově byl super zážitek. Bohužel finále nevyšlo.

Hradec versus Djurgarden ● Odveta semifinále Ligy mistrů, dnes v 18 hodin v ČPP areně. SLEDUJTE ON LINE

● První zápas ve švédském Stockholmu skončil před týdnem výhrou Mountfieldu 3:1, dva góly vstřelil Chalupa, jeden Nedomlel.

● Hradci k postupu stačí i prohra o jeden gól, pokud prohraje jakýmkoliv výsledkem o dvě branky, bude se prodlužovat, případně dojde na samostatné nájezdy.

● Ve druhé semifinálové dvojici se utkávají další dvě švédská mužstva Lulea a Frölunda, blíž k postupu má Lulea, která na ledě soupeře před týdnem vyhrála 3:2.

● Finále Ligy mistrů se hraje na jeden zápas, pokud do něj Hradec postoupí, tak by v něm s Frölundou pravděpodobně hrál doma, proti týmu Lulea na jeho ledě.

Tehdy jste v semifinále s Växjö vyhráli ve Švédsku 2:1 a doma v odvetě 4:0. Nyní proti sobě máte opět v semifinále Švédy, jsou stejní jako tehdy?

Asi úplně ne, ale jinak je to z jejich strany dost podobné. Hodně bruslí, jsou silní na puku, mají to v sobě zažité od malinka a asi ne nadarmo jsou mezi čtyřmi nejlepšími právě tři švédské týmy.

Před třemi roky na vaši odvetu přišlo 12 000 lidí, tohle by se nyní asi také hodilo...

Určitě. My máme super fanoušky, kteří nás drží, tak jen ať jich přijde co nejvíc.

Ve Stockholmu jich na první semifinále přišlo pár stovek, překvapilo vás, že to bylo tak málo?

Možná trochu ano, ale pro nás dobře, protože jsme tam byli víceméně jako doma, našich fanoušků tam bylo hodně. Hnali nás dopředu, za to je jim třeba poděkovat.

Hokejová Liga mistrů stále bojuje s přízní fanoušků a tím i s vážností soutěže, posunujete se postupem do semifinále Ligy mistrů přece jen výš?

Myslím si, že ano. Čím výš se dostáváme, chodí víc lidí, přijíždějí zajímavější týmy, pro všechny je to zajímavější.

Co pro vás, když už nic jiného, zvyšuje to alespoň sebevědomí, ne?

Určitě. Dokazujeme si, že hokej umíme. Je to jen o hlavách, jak se na zápas připravíme, a tohle se musíme naučit. Sezona se blíží ke konci, v extralize je důležitý každý bod, teď Liga mistrů, musíme být připravení.

Postupem do semifinále klub získal přece jen zajímavější peníze, případné finále či dokonce prvenství by bylo ještě lepší. Co případné prémie za Ligu mistrů?

Až to vyhrajeme, tak se o tom asi můžeme bavit. Tohle nás teď netrápí, teď musíme hlavně postoupit.

Do zápasu jdete po jasné výhře 5:0 nad Karlovými Vary. Začátek nebyl ze strany vašeho týmu úplně ideální, ale pak jste dali během necelých dvou minut dvě branky. Rozhodlo to zápas?

Když dáte dva góly, tak to z vás spadne. Měli jsme za sebou ne moc dobrý zápas s Mladou Boleslaví, kdy nám nešly nohy, tady to bylo mnohem lepší. Hlavně jsme pak mohli hrát šedesát minut to svoje, a i když jsme vedli, nezačali jsme bránit a celé utkání jsme si šli za svým.

Vašemu útoku, v němž máte na křídlech Radka Smoleňáka a Matěje Chalupu, se v poslední době daří, kde vidíte důvod?

Těžká otázka, ale asi v tom, že se každý z nás snaží dělat to svoje co nejlépe. Matěj Chalupa super lítá, získá spoustu puků, dělá průvan v obraně soupeře, dostává se do šancí. Radek Smoleňák je silný na puku, dokáže se před brankou udržet. Tak nějak se doplňujeme.

Proč se to rozjelo právě až teď?

Kdybych to věděl, tak to budeme dělat už od začátku sezony, těžko říct, ale asi jsme si sedli. A jsme rádi, že nám to šlape, ale nejdůležitější jsou body, které teď i díky tomu získáváme.