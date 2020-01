Hradecký střelec Chalupa: Do odvety budeme mít mnohem větší klid

Chalupa tím potvrdil, že první formace začala Mountfieldu šlapat. „Jsme teprve v polovině, ale výsledek nás moc těší,“ uvedl hrdina úterního duelu.

Ze Švédska vezete výhru 3:1, to je skvělá výchozí pozice pro domácí odvetu.

To určitě ano. Jsme moc rádi, že se nám povedlo vyhrát, a máme mnohem větší klid do domácího prostředí.

Soupeř šel rychle do vedení, ale vy jste dokázali také rychle odpovědět, to asi bylo pro vývoj utkání důležité.

Přesně tak. Kdyby nám to tam padlo třeba až ve druhé třetině, tak nevím, co by se dělo. Naštěstí jsme odpověděli rychle. Pak jsme to zvládli do vítězného konce.

Vy jste svoji první šanci v utkání neproměnil, poté co jste udělal parádní stahovačku, se vám puk z hole svezl.

Docela mě to mrzelo, ale měl jsem to nahrávat Smolimu, který to měl do prázdné branky. Zpětně vím, že jsem tu situaci vyřešil špatně.

Góly nakonec přišly, nejprve jste dorážel odražený puk.

Jejich gólman vyrazil puk přímo přede mě a já už to měl jednoduché.

Na 3:1 jste zvyšoval svým typickým gólem, když jste se dostal do úniku a po bekhendovém blafáku puk zasunul mezi betony brankáře.

Bylo to úplně stejné jako v lize s Olomoucí. V první moment jsem chtěl vystřelit, poté jsem to naštěstí stáhnul a vyšlo to gólmanovi mezi nohy.

Změnili jste způsob hry, když jste se dostali do vedení?

Vůbec nic jsme nezměnili. Šli jsme stále po nich, pouze když jsme ztratili puk, tak jsme se stáhli do středního pásma a situaci jsme si pohlídali.

Soupeř byl na puku silný, přesto jste ho do velkých šancí nepustili. V druhé třetině měl pouze tři střely na branku!

No, my jsme jich v té druhé časti měli taky jenom pět (směje se). Ale aspoň jsme dali gól. Švédové jsou známí, že jsou silní na puku. Oni dobře rotují, ale my jsme rádi, že jsme to ubránili a vyhráli.

V polovině dvojutkání vedete o dvě branky, jak velký náskok to je?

Je to lepší, než kdyby to bylo třeba 1:1. Věřím, že doma nějaký gól vstřelíme.

Budete v odvetě něco měnit?

Já myslím, že budeme chtít hrát stále to stejné. Oni budou chtít držet puk, ale my na ně musíme čekat ve středním pásmu a čekat, až udělají chybu.

Do Stockholmu s vámi cestovalo i 150 fanoušků, vnímali jste je?

Během utkání byli hodně slyšet, zvlášť když moc domácích fanoušků na stadionu nebylo, takže jsme se tu díky nim cítili jako doma. Většina fanoušků na stadionu byla našich a my jim moc děkujeme, že s námi takovou dálku letěli a podporovali nás.