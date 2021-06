Díky koronaviru zvelebili zanedbanou zahradu a vyloupl se skvost

„Historie této zahrady opravdu není nikterak dlouhá, byla založena zhruba před 17 lety, kdy byl vystavěn i dům. My ji jako poslední majitelé máme v péči vlastně druhým rokem,“ píše čtenář, který zelenou oázu v zástavbě dalších rodinných domů v nadmořské výšce 420 metrů přihlásil do soutěže Nejkrásnější zahrada.



Přitom si je dobře vědom, že vlastně měli ohromné štěstí: „Zahrada byla navržena pečlivě, promyšleně a s citem, proto byla během uplynulých let pouze udržována nebo doplňována.“ I přesto se na ní několik let užívání podepsalo. Proto se mladý pár rozhodl ctít původní koncept zahrady, ale přece jen se pustil do řady úprav, aby opět vynikl její původní vzhled.

To byly plány Ondřeje a jeho partnerky v době, kdy očekávali rodinu. Jenže s narozením miminka přišel loni na jaře i koronavirus a vládní opatření. „Jako jedni z mála jsme asi tehdy byli za koronavirus vlastně ‚vděční‘, protože umožnil nám oběma být neustále doma a pracovat nejen na zahradě,“ popisuje čtenář období, které nelze s ničím srovnat.

Protože se zdálo, že se covidová situace nebude v dohledné době lepšit, rozhodli se věnovat veškerý volný čas zvelebování své nové zahrady, kde budou následující měsíce v podstatě nuceně přebývat. „Že z toho nakonec bude bez přestávky více než rok a čtvrt, jsme opravdu netušili.“

Mít najednou tolik času na svou zahradu, to je v podstatě sen. A zahrada s přírodním samočistícím jezírkem, zastíněným už příjemně vzrostou vrbou, díky intenzivní revitalizaci postupně odhalovala Ondřejově mladé rodině svá příjemná zákoutí a dobře ukryté poklady. Postupně také zjišťovali, jak je tu živo: klidnou zahradu s jezírkem například navštěvují divoké kachny.

Kolem jezírka, v němž také žije několik desítek množících se koi kaprů, noví majitelé vybudovali relaxační místo s houpačkami a místem k sezení. S výhledem na mladé břízky, které příjemně dotvářejí původně zamýšlený přírodní vzhled zahrady. Na vše tu dohlíží ručně vyřezávaný vodník.

Přední část zahrady, orientovaná na západ, je osázena ovocnými i okrasnými stromy a keři. Našli byste tu mj. muchovník, angrešty, rybízy, slivoň, jahody i zimolez, vinnou révu i broskve. Velmi dobře se tu prý daří i lesním jahodám a medvědímu česneku. Na druhé straně zahrady jsou pro změnu ostružiníky a jabloně.

Zahrada má i skalku, která je v podstatě citlivě vybudovaným přechodem mezi mírně vyvýšenou terasou a zahradou. Díky kvetoucím skalničkám i trvalkám dělá spoustu radosti napohled a současně je i zdrojem bylinek do kuchyně. Aby tam nechyběly vitaminy, pěstuje si rodina i nějakou zeleninu v malém pařeništi.

Kuchyni doplňuje i malý pařník, který je zdrojem vitaminů pro celou rodinu. Zbytek zahrady sleduje ještě několik ručně vyřezávaných soch, které dělají společnost již zmíněnému vodníkovi. Zvláštností zahrady je též využití starých železničních pražců, které lemují část zahrady.

„Práce je na zahradě stále dost. Momentálně se především snažíme zbavit záhony všudypřítomného plevele, zvelebujeme trávník, staráme se o keře i stromy,“ popisuje Ondřej. S tím, že například během úprav v přední části zahrady objevili obrubník ze žulových kamenů, zcela zarostlý trávou. Po vyčištění teď žula trávníku krásně vymezuje hranice. Dřevinám na zahradě pak dopřáli ozdravný sestřih a dostatek prostoru, které během posledních let postupně obsazoval plevel, nebo dokonce náletové dřeviny.

Mladí vyčistili i bezprostřední okolí jezírka, zarostlé náletovými dřevinami a hustou trávou s kupkami mravenišť. „Poté se ukázala pobřežní zóna s oblázky kolem celého jezírka, která prostě během minulých let jen zarostla a zpustla,“ popisují nadšeně téměř novopečení majitelé zeleného pokladu.

„Ačkoliv zahradu nevlastníme nikterak dlouho, povedlo se nám ji snad dostat zpět do stavu, ve kterém byla před několika lety,“ věří mladý muž. A současně doufá, že pro celou rodinu bude zahrada s přírodním jezírkem i nadále klidnou oázou.