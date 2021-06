Zelené království na periferii Prahy budují 17 let s ohledem na vše živé

Rozlehlou zahradu na západní periferii Prahy začala paní Darina s rodinou budovat poté, co s manželem dokončili náročnou rekonstrukci 150 let starého domu, který tu léta sloužil jako hostinec. „Manželově rodině byl po revoluci vrácen v dezolátním stavu,“ konstatuje čtenářka. Právě starý dům s průjezdem dnes chrání zahradu od příjezdové komunikace.

Zahrada se rozprostírá na tak rozlehlém pozemku, že si majitelé mohli dovolit velkorysost a zahrada působí trochu jako soukromý park. Koneckonců, podobně jsou na tom s velkorysostí i zahrady v sousedství. Tuto konkrétní lemuje z jedné strany podél celého plotu kamenné koryto potoka, jež odvádí dešťovou kanalizaci z horních Lipenců. A úplně vzadu pro změnu navazuje na divoké rákosí.

„Tento pozemek původně sloužil jako zázemí pro hospodářská zvířata, jako jsou koně, krávy či slepice. My jsme tak po odstranění zchátralých hospodářských budov začínali v podstatě na ´zelené louce´, nebylo zde téměř nic, co by stálo za to ponechat,“ vzpomíná paní Darina.

Jako mladí a nezkušení, zato plní elánu, tehdy s manželem intuitivně vymysleli koncept a začali sázet cenově dostupné keře jako azalky, rododendrony či zimolez, z trvalek například pivoňky, rozchodníky či kosatce. A stromy, aby časem měli v létě kde posedět v příjemném osvěžujícím stínu.

Své místo tu našlo i několik ovocných stromů: meruňka, broskvoň, jabloně, třešeň i moruše. „Jelikož je půda poměrně jílovitá, tak úroda není nijak závratná, o to víc se radujeme z každého ovoce, kterému se podaří dozrát,“ popisuje strasti pěstování v Lipencích čtenářka.

V rozlehlé zahradě s manželem kromě ovocných stromů vysadili i několik buků, bříz, různé druhy borovic, smrky a dnes byste tu našli i několik vzrostlých lip.

„Jak se říká, že lípy rostou rovnou do krásy, je to skutečně tak. Každá naše lípa je trochu jiná, ale všechny jsou nádherné,“ popisuje čtenářka s patřičnou hrdostí na náš voňavě kvetoucí národní strom se srdčitými listy.

Oblíbeným útočištěm je na zahradě altánek, který pán domu postavil v době, kdy se do rodiny narodily děti, aby se všichni měli kde schovat před sluncem i deštěm. „Altánek stojí dodnes a je úplně schovaný v zeleni, takže poskytuje dostatek soukromí,“ pochvaluje si čtenářka s tím, že v altánku je i malý kuchyňský koutek, kde v létě často a s chutí grilují.

O malou zeleninovou zahrádku se stará především dcera, paní domu miluje především svůj bylinkový vyvýšený záhon. „Je úžasný a doporučuji si tento typ záhonu udělat; je lépe přístupný a nabízí více šancí v boji se slimáky,“ radí praktická zahradnice, která své zelené království bez pochyby miluje a zahrada je pro ni především balzám na unavenou duši.

Po letech zahrada nabízí soukromí i úžasné výhledy současně, je radost tu posedět.

„Sednout si na lavičku pod vzrostlou vrbu a poslouchat, jak příroda kolem zpívá a bzučí. Obzvlášť na jaře je zde krásně, když konečně po dlouhé zimě začnou rašit první zelené lístečky, pak se objeví něžné květy ovocných stromů, o něž se každý rok strachujeme aby nezmrzly. Pak rozkvetou šeříky, které mám moc ráda, a tak jich máme zasazeno hned několik odstínů, od temně fialové až po sněhově bílý,“ popisuje.

Ke všem stromům a keřům se rodině navíc vážou i vzpomínky na to, kde si je pořídili nebo od koho je dostali jako dárek. Často žasnou, jak z malého stromku v květináči po letech vyroste mohutný strom. A tak prý jen tiše naslouchají a kochají se, jen občas, když už je keř či strom moc bujný, opatrně zasáhnou. „Příroda si zde jede svým vlastním životem a my se tu s ní snažíme být v souladu.“

Bylinková zahrádka Trvalkové záhony s pivoňkami či kosatci

I díky tomu si na zahradě spokojeně žije spousta zvířat. „Vlastně je ani nevidíme, ale o to více je slyšíme. Například v noci jsou to přímo žabí koncerty, které se ozývají z potůčku, ptačí zpěv slyšíme i přes zavřená okna a kukání kukačky je téměř na denním pořádku,“ popisuje čtenářka, která spadané listí uklízí až později na jaře kvůli ježkům, kteří u nich rádi přezimují. Několik let už tu bydlí i bažant, který prý při setkání s někým z rodiny na zahradě dává jasně najevo, kdo je tady pánem.