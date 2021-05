Uklidňující zahradu pro ženu zubařku budoval po nocích s čelovkou

Čtyřicetiletý čtenář se hrdě hlásí k tomu, že se odmala s chutí hrabal v záhonech. Nejdříve s rodiči, později na své zahrádce v kolonii. A učil se, jak rostliny reagují na změny počasí i jaký typ půdy které rostlině vyhovuje.

„I když jsem studoval na VŠ úplně jiný obor, během studií jsem chodil na brigády a pomáhal zakládat zahrady po celé ČR s jedním místním architektem,“ vzpomíná, jak se naučil řadu postupů a nasbíral spoustu inspirace. Což je hodilo, když společně s rekonstrukcí spodního patra staršího domu začal tvořit i zahradu.

„Partnerka je zubařka, takže jsem ve spodním patře svépomocí vybudoval tři ordinace a prostornou čekárnu s výhledem do zahrady skrz velké francouzské dveře,“ vypráví čtenář příběh své malé zahrady sousedící se základní školou, kterou si užijí i pacienti čekající na ošetření zubů.

Na této zahradě vše vznikalo svépomocí, před dvěma lety tu ještě nebylo vůbec nic.

Zahrada není velká, nicméně všechno si tam pan Miloš musel opravdu poctivě odmakat a zasloužit. „Jelikož je průjezd na zahradu úzký a nejde sem dostat žádnou techniku, musel jsem vše dělat ručně, s pomocí rýče. V kýblech jsem odnášel drny a nosil zpět pytle kvalitní zeminy a rašeliny.

Zubní ordinace chtěli se ženou pochopitelně co nejdříve otevřít, proto na zahradě pracoval celou předminulou zimu každý den po práci. „S čelovkou na hlavě jsem málokdy končil před půlnocí,“ vzpomíná na zimu, jež naštěstí nebyla tak tuhá jako ta letošní. „Dalo se kopat opravdu každý den.“

Hodně věcí si přitom nikdy předtím nevyzkoušel. „Poprvé jsem dělal automatickou závlahu, poprvé vodní prvek z pískovcového koryta a šesti mosazných trubek, ze kterých vytéká voda v různých výškách a regulací tlaku lze nastavit, z kolika trubek voda právě teče. Poprvé jsem zdil posezení a tvořil lavičky k přenosnému ohništi,“ popisuje čtenář, který se ještě chystá vybudovat z trámů otevřenou pergolu, po níž se budou pnout již vysazené vistárie.



Čeká ho i dobudování osvětlení vodního prvku i některých stromů, kabely již má po zahradě rozvedené. Před usnutím ovšem ještě v posteli studoval rostliny, aby jim ve vlastním osazovacím plánu vybral to nejideálnější místo, a na internetových stránkách řady zahradnictví hledal, zda mají přesně to, co potřeboval. To nejdůležitější stihl do loňského jara, to letošní už je tedy vše vysazené, krásně zakořeněné a sílí. „Stále ale není ještě hotovo a jsou místa, kam ještě přijde nějaká rostlina nebo stromek,“ konstatuje čtenář.

Zahrádka prý by už měla od jara až do podzimu postupně rozkvétat a odkvétat, i stromy by měly hrát různými barvami. „Myslím, že vyšel můj záměr, aby u nás pacienti nemysleli na zákrok, který je právě čeká, protože každý den otírám okno francouzských dveří od obtisknutých čel i dětských ručiček. A když mám chvilku pauzu, některé šikovné malé i velké pacienty zahrádkou provedu a povyprávím jim příběhy jednotlivých rostlin a stromů,“ píše závěrem čtenář, který si na své zahradě vše vybudoval sám.