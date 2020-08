Taková normální zahrada u chalupy. Pražáci hospodaří na Vysočině

„Maminka žila ve stejné vesnici, tak nás asi chtěla mít blíž,“ vysvětluje čtenářka pravděpodobné pohnutky manželovy maminky. Obytná část chalupy tehdy sestávala z jedné místnosti, kde byla zavedena jen elektřina. Pro užitkovou vodu chodili k blízké studni, pitnou dováželi v kanystrech právě od babičky.

Zahrada je to typicky venkovská. „Manželův dědeček vysázel kolem jasany, mezi to nějaký dub a kolem plotu značné množství rybízů. S manželem jsme také vysadili několik nových stromů: pár jabloní, slívu a modřín, jinak si užíváme ducha starých, už různě ohnutých jabloní,“ popisuje paní Eva.

Zahrada je na konci vesnice, takže si hlavně užívají klid a výhled na pole s krásně opraveným kamenným křížem (kóta 495 m n. m.). A každý rok s úžasem sledují proměny své zahrady během sezony.

Zjara je podle paní Evy zahrada většinou ještě hezky vypletá, o to více na ní vyniknou jarní cibuloviny. „Před pár lety jsem si dovezla přímo z Nizozemska cibulky tulipánů, zatím přečkaly již třetí zimu. Proti okusu hlodavci je totiž mám v zemi v takových košíčkách, mohu doporučit,“ radí čtenářka.

Během léta rodina z Prahy logicky tráví na chalupě nejvíc času. To slouží k osvěžení již po několik let oranžová sedací vana, občas je i čas položit se do hamaky a jen tak snít a dívat se do korun stromů. Jinak přichází na řadu sklizeň plodů – tedy pokud se zrovna v tom roce urodí rybíz, rakytník či arónie.

Pěstují i různé bylinky, takže léto je i čas sušení. „Z levandule jsem letos poprvé zkoušela sirup, jinak ji sušenou pravidelně dávám do voňavých polštářků na dobré spaní, řekla bych, že to funguje,“ raduje se paní Eva z darů zahrady.

Teď už se rodina pomalu těší na září, které dorazí spolu se zkracujícími se dny a pomalu zlátnoucím listím. „Pokud jsou jablka, tak zpravidla na všech jabloních, co máme na zahradě. Takže trhání, moštování, zrající calvados,“ popisuje čtenářka program, který je většinou na podzim čeká.

A rodina má na své chalupě ráda i zimu, koneckonců tráví na ní již asi desátý rok i Štědrý den. „Pokud vše na zahradě přikryje bělostný sníh, má to svůj velký půvab. Pravidelně krmíme sýkorky a já si užívám toho příjemného pocitu, že není potřeba nic okopávat. Ale na druhou stranu už se těšíme na jaro, co bude opět vyrážet a kvést,“ má paní Eva jasno, co její rodině dělá radost.



Proměny zahrady procházející postupně všemi ročními obdobími pozorují na Vysočině již několik let a zatím prý se to rodičům ani dětem neomrzelo. „Spíš naopak. Asi s věkem si víc vážíme každého okamžiku, každé hezké chvilky, kterou je nám na naší zahradě umožněno prožít,“ uzavírá čtenářka.

Jak to vidí krajinářská architektka Jana Pyšková: „Taková normální zahrada na chalupě je úplně přesná charakteristika. Nebo spíš by se chtělo říct: tak by měla vypadat. Trošku mě mrzí, že nemáme víc fotografií celku - ty, které nám ukazují sad, střídání sečených a nesečených partií trávníku, štít domu obrostlý popínavými růžemi vzbuzují zvědavost a chuť se tam vypravit, zout boty, brouzdat se trávou, složit se do houpací sítě nebo se svlažit ve vaně. „Majitelé k zahradě přistupují přirozeně, žijí s ní, sklízejí plody stromů, radují se z vlastní zeleniny a paní Eva zkouší i ten levandulový sirup. Kytky jsou všude, v květnících, korytech, na zápraží. Největší hodnotu mají stromy. Ať už ty, co vysázel děda, nebo ještě starší ovocnáče. Mají neopakovatelné kouzlo, jedinečnost a každý, kdo přemýšlí, zda nemá vykácet staré stromy, by se měl inspirovat. Tohle za žádné peníze nekoupíte a pokud stromy nesázíte mladí, nedočkáte se tak zajímavých tvarů do konce svého života.“