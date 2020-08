Přívětivá Zahrada u malíře vznikala intuitivně, je zaslouženě ukázková

Jak to vidí krajinářská architektka Jana Pyšková: „Jsou místa, odkud se vám nechce odejít. A přesně taková je tato zahrada v Myslovicích. Jsou tam věci přirozené, a přitom tak vzácné: zahrada, která plynule navazuje na dům a posiluje krajinný ráz obce. Podporuje biodiverzitu, zadržuje vodu v porostech, nádržích a dešťovém záhonu. Cenná a velmi soudobá je i recyklace všech materiálů, na zahradě a v domě nalezených; nebo z okolí, čímž majitelé také pomáhají chránit planetu. To vše je hodnocení věcné, trochu neosobní, ale pro většinu čtenářů to jistě jsou důležité aspekty.“ „Pokud se na zahradu U malíře podíváme méně exaktně, věřte že není samozřejmé, aby nějaké místo získalo plaketu Přírodní zahrada. Hodnocení je docela přísné. A pokud vyjádřím svůj osobní respekt zcela subjektivně: zahrada je nesmírně harmonická a jednoduše řečeno krásná. Majitelům se daří udržet rovnováhu mezi užitkem a krásou důmyslnými, vtipnými a přitom nenásilnými opatřeními: koho by třeba napadlo komplikovat zvířatům průchod kameny místo instalace viditelných překážek? Zahrada tak žije v souladu s domácími i divoce žijícími zvířaty bez negativních projevů. Výsadby jsou krásně komponované, i když někdy možná vznikly náhodně. Zahradní domky či skleník v užitkové zahradě s nízkým plůtkem působí jako rafinované doplňky, ale jsou to funkční stavby. Trampolína neruší; a kdyby se jednoho dne odstěhovala, zůstane po ní pěkná kruhová kamenná terasa. Zahrada přináší víc, než lze doma spotřebovat, a tak majitelka vyrábí mýdla, bylinkové směsi, sirupy… A máme štěstí – je možné se po dohodě na zahradu podívat, strávit tam krásné chvíle ve stínu stromů nebo za deště pozorovat, jak opravdu funguje dešťový záhon a doma si jej pak založit. Sama už přemýšlím, kdy tam vyrazím...“