Zahrada respektující okolní krajinu jim víc energie dává, než potřebuje

Jak to vidí krajinářská architektka Jana Pyšková: „Paní Jitka a její rodina dobře ví, v čem spočívá hodnota jejich domova. Krajina Prachaticka je překrásná a oni do ní svůj domov citlivě vložili: dům propojili zahradou s okolní krajinou. Přechod pomocí zdí s průhledy a průlezy je spíše symbolický, nejde o žádné masivní zdi a neprůhledné ploty, což je častou bolestí českých zahrad.“ „Snad jen zídku s dřevěnou lavičkou pod stromem bych doporučila v klidnějším období roku přeskládat, aby byla stabilnější. Podle fotografie se zdá, že by časem mohla trošku povolovat. Místo na ni je ovšem vybráno skvěle.

Sečení a nesečení porostů je také skvělé, pro všechny čtenáře snad jen symbolicky připomenu, že i louku je potřeba sekat aspoň jedenkrát do roka, jinak by převládly bujné trávy a přestala by kvést. Nadchnul mě val osázený keři: nejenže chrání zahradu před přívaly, ale také funguje jako houba, která do sebe nasákne životadárnou vodu, a pak ji zvolna uvolňuje. No a mokřad? To je paráda! Jen je potřeba hlídat orobinec, umí zaplevelit celou zahradu. Výborně vymyšlený program zahrady a větší ucelené partie jsou i moc chytrým řešením – vše se snáz udržuje. Jen fungující zahrada je krásná a přináší radost, i když vždy je co vylepšovat, dotvářet, doplňovat. Tak ať se to rodině paní Jitky i nadále daří.“