Zahrada užívaná po osm generací ukrývá staré jabloně a žije si po svém

Paní Alena dům zdědila po rodičích a žije v něm téměř sedmdesát let, dnes i s rodinou své dcery. Svou zahradu a její proměny během roku tak má opravdu poctivě zažité. „Každý rok je barevná a až do podzimu nám dělá radost,“ píše.

Až do znárodnění tu její dědové hospodařili generace za generací nejméně 150 let. „Bylo to rozlehlé hospodářské stavení s velkým chlévem, které jsme původně chtěli zrekonstruovat, ale nakonec bylo třeba zbourat celý dům. A tak jsme před čtyřiceti lety postavili nový,“ vzpomíná a konstatuje, že z původního starého statku tu dnes zbyly už jen sklepy a stodola.

Původní zahrada, která byla dříve především užitková, také prošla nějakými terénními úpravami. Většina ale zůstala zachována, včetně starých stromů.

„Zahrádku máme již po 30 let rozkvetlou a kytičky si většinou samy najdou svoje místo, a tam, kde se vysemení, rostou nejlépe. Tam je nechávám a je jich všude plno. Máme z nich radost a až do podzimu je na co se dívat,“ popisuje čtenářka, kterou pohled na rozkvetlou zahrádku vždycky potěší. Stává se prý, že i cizí se občas zastaví a dívá se. Ale moc málo, protože lidé jen pospíchají.

„A je toho tolik, co člověku dělá radost, a to úplně zadarmo. Louka plná kytek, kopretiny, zvonečky, boží krev, no krása. Jen se umět dívat,“ píše čtenářka.

Letošní soutěž Nejkrásnější zahrada vrcholí Velice děkujeme za veškeré příspěvky zaslané do soutěže do včerejší uzávěrky. Postupně zveřejníme další vybrané zahrady, od středy 26. srpna pak budete mít možnost hlasovat ve čtenářské anketě pro ty, které vás nejvíce zaujaly. (Viz informace k soutěži.)

Mnoho lidí má podle ní krásné zahrádky, všechno předem promyšlené a uspořádané. „U nás je to úplně naopak. Je to chaos. Prostě jedno přes druhé. Kytky si tak trochu cestují kolem domu samy, tam, kam semínko zaletí,“ konstatuje s tím, že nejraději má krásenky, kokardy, třapatky. Máme hodně trvalých hrachorů, floxy ve spoustě barev, klematis, fuchsie, kopretiny, denivky i jiné.“

A za stodolou jim rostou jabloně ještě po pradědečcích, více než 100 let staré. Jejich stará jména má paní Alena moc ráda, a tak jim tak říká odjakživa: „Malináče, parádnice, hranáče, sláďátka, cibulčátka, zlaté renety, jelení hubičky a koženáče.“ Pěstují tu ale i jahody, maliny, rybíz, jostu, rakytník a rajčata a okurky ve skleníku. A hlavně tu žijí moc rádi.

Jak to vidí krajinářská architektka Jana Pyšková: „Láska k místu a ke květinám je tu cítit na každém kroku, a právě tolerance k semenáčkům květin, které se samy protloukají zahradou, dávají vzniknout nenapodobitelné harmonii. Paní Alena se do ničeho nenutí a se zahradou žije. Starý sad dostává zaslouženou úctu a majitelům ji vrací v ovoci, květech i stínu.“ „V dnešní době už se nepoužívají tolik jehličnany přísných tvarů; tedy nepoužívají je zahradní designéři a krajinářští architekti. Nicméně do období, kdy zahrada vznikala, patřily. Kdyby ale některý jalovec či zerav začal chřadnout, vyměnila bych jej za listnatý keř nebo strom a místy bych se srdnatě zamyslela, zda se některý z těch chlupáčů už moc neroztahuje. Určitě ale není dobré dřeviny stříhat do nepřirozených tvarů, to je lepší některý z nich odstranit. Zahrada tak bude dál dělat radost rodině i kolemjdoucím.“