Nejkrásnější rodinná růžová zahrada na Hané má úžasně inspirující příběh

„Jak by měl náš dům vypadat, o tom jsme s manželem měli jasnou představu. Zato než jsme došli k naší vysněné zahradě, museli jsme ujít kus cesty,“ napsala paní Ivana ke svému příspěvku do soutěže Nejkrásnější zahrada.

Pod vlivem okolí nejprve s manželem na zahradnických výstavách do zahrady nakoupili metasekvoj, liliovník, hadí smrk a další. Peněženka se vyprázdnila, ale pořád nebyli spokojeni. „Mezi krásnými urostlými jabloněmi a hrušněmi sousedů naše moderní výsadba... no hrůza!“ vzpomíná čtenářka.

Velkým štěstím prý ovšem bylo náhodné setkání se zahradní architektkou. „Když se prošla po naší zahradě s hadím smrkem, jen se na nás nevěřícně podívala: „To myslíte vážně?“ S manželem nám doslova přejel mráz po zádech a hned vzápětí jsem věděla, že má obrovskou pravdu,“ uznává paní Ivana s tím, že byla a je za toto osudové setkání dodnes hodně vděčna.

Zahrada má řadu nádherných zákoutí, které pohladí po duši.

Najednou jí bylo vše úplně jasné a vše do sebe začalo zapadat. „Nechápala jsem, jak jsem mohla být tak slepá. Pod vlivem okolí jsem nakupovala to, co kamarádky. Až díky paní architektce jsme si uvědomili, že je potřeba navázat na nádhernou krajinu, která je všude okolo, podpořit ji a stát se celkem.“

Ještě párkrát se sešli, povídali si a vyměnili pár nápadů. Projekt pro paní Ivanu netvořila, ale stačilo prý pár setkání s ní a paní Ivana s radostí vykopávala drahé moderní dřeviny a obdarovávala kamarádky, které mají jiný typ zahrady a byly za ně rády. „Někdy na dovolené, když jedu kolem krásných dřevěných chatek u lesa, kolem nichž jsou vysazené podobné moderní dřeviny, trpím. Nejraději bych zazvonila a poradila, ať otevřou oči a podívají se kolem,“ píše čtenářka, která si podobným prozřením před 16 lety sama prošla.

Když se manželům narodila první dcera, jakoby prý energie a nápady při tvorbě zahrady přicházely samy: „Přesně jsem věděla, že to bude přírodní, růžová a trvalková zahrada, na které budeme s rodinou žít. Bude barevná, voňavá, pokaždé jiná a nezevšední. Sedmikrásky a fialky, floxy, třapatky, levandule a nahoře nad nimi... růže. Je tomu již 16 let a ta zahrada taková opravdu je.“

Jak to vidí zahradní architektka Tereza Antošová: „Ze zahrady paní Ivany čiší přirozenost a láska k přírodě. Romantické růže vytváří útulnou a klidnou atmosféru místa, kde je radost posedět. Líbí se mi práce se starými nalezenými artefakty v zahradě. Ať už se jedná o staré kamenné koryto po dědečkovi, které dnes slouží jako přirozený vodní prvek a pítko pro hmyz a ptáky z okolí. Podobně jsou s citem využita torza starých ovocných stromů, v nichž našly svou oporu pnoucí růže, pomáhají tak propojit intenzivní zahradu s přírodnějším charakterem květnaté kopretinové louky a ovocným sadem.“ „Pěkným detailem je dřevěná kruhová lavička pod konstrukcí s pnoucí a přepadající růží. Po vzoru anglických zahrad doplňují růže kakosty, čistce, orlíčky, šalvěje, zvonky, stračky a další typické trvalky. U vjezdu a poblíž posezení stojí krásný velký ořešák, který poskytuje chladivý příjemný stín a dodá dvorku vesnickou atmosféru. Zahradu zdobí i klasické materiály jako dřevo, cihly nebo plechové nádoby sloužící jako květináče na sezónní květiny. Paní Ivaně se povedla přírodní harmonická zahrada s vůní růží na každém kroku.“