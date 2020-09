Komule Davidova, keř co voní motýlům. Právě je čas na její množení řízky

Už začíná odkvétat, ale celé prázdniny dělala na zahradě parádu. Komule Davidova (Buddleja Davidi), lidově řečeno motýlí keř. Rodové jméno dostal keř na počest anglického klerika a botanika Adama Buddlea, druhové podle svého objevitele, francouzského misionáře a botanika Armanda Davida.

Komule miluje slunce stejně jako vyznavači letního koupání. A neuvěřitelně voní motýlům, takže je zpravidla obklopená desítkami baboček admirálů, kopřivových a jiného pestrobarevného okřídleného hmyzu.

„Je to jako sen, když kolem keře poletuje tolik motýlů,“ říká Vlasta Korbelová. Vzrostlé třímetrové komuli u bazénu na její zahradě v Chrudimi je už třicet let. Vzpomíná, jak před desítkami let hledala pro sazenici co nejslunnější místo.



Jde totiž o světlomilný keř, který potřebuje být zalitý přímými paprsky takřka po celý den. Mělo by jít o výhřevné stanoviště s dostatečně vlhkou a propustnou půdou zásobenou vápníkem.

Je-li rostlina v polostínu, málo kvete, což by byla při jejích nádherných fialových latách velká škoda, navíc v zimním období snadněji promrzá. K tomu musíme mít při sázení malého keře na paměti, že jednou bude mít dva až pět metrů.

Obletované barevné laty v ostrém slunci

Letní šeřík či motýlí keř, jak je komule nazývána, si získal oblibu díky nenáročnosti pěstování, dlouhé době kvetení, barevným a vonným květům a atraktivitě pro motýly.

Komule láká nejen motýly, ale i další hmyz. Od včel po zlatohlávky. Barvu květu můžete vybírat od bílé, přes růžovou po modré a fialové odstíny, některé kultivary jsou i vícebarevné.

Odborníci vyšlechtili přes devadesát kultivarů s rozdílnými tvary a barvami květů či listů, odlišnou morfologií nebo odolností vůči chladu. Dokonce existují rostliny s neplodnými semeny. Květenství tak mohou být tvořena květy s barvou od bílé po tmavě fialovou, případně jsou i dvoubarevná. U některých odrůd dosahují květenství délky až 80 cm.

Právě teď v pozdním létě přichází čas pro její množení. Zahradníci doporučují řízkování komule v měsících září i říjnu z vrcholových jednoletých částí výhonu. Vysaďte je do substrátu, měly by vcelku dobře zakořenit.

Větší zásahy do života rostliny ale nechte na jaro. „Některým keřům prospívá každoroční jarní zmladění, to znamená, že uděláme částečné zakrácení větví o jednu třetinu až jednu polovinu. V těchto případech se jedná o keře kvetoucí v létě, jako je právě komule Davidova, případně i nižší druhy tavolníku nebo mochnu křovitou, ibišek syrský či ořechokřídlec klandonský,“ vysvětluje zahradník Miroslav Moravec. „Sestřižením docílíme bohatší a silnější násady květů,“ dodává.