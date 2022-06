Zahrada potřebuje péči i v červnu, odmění kvetoucími růžemi či komulemi

V červnu potřebuje zahrádka vaši péči tak nějak průběžně, a v čem to bude spočívat, to záleží hlavně na tom, zda je jen okrasná nebo i užitková. A co na ní roste. Na co se ovšem každopádně vyplatí myslet?

Vystříhejte odkvetlé laty komule, tím vytvoříte místo pro nové květy. Podobně ostříhejte odkvetlé květy rododendronů (ten lze případně po odkvět zmladit) či šeříku, ať se zbytečně nevysilují.

Srážky ovlivnit nemůžete. Takže se před příchodem parných dnů raději připravte a trvalkové záhony namulčujte kompostem nebo kůrovým humusem. Stejně myslete i na zeleninové záhonky.

Také na trvalkovém záhonu se najde trocha práce: zastřihněte odkvetlé polštářové trvalky, například tařičku a definitivně odstraňte všechny žluté listy cibulovin, které jste nechali zatáhnout. Odstříhejte i odkvetlé květy pivoněk. Vysoké pozdě kvetoucí trvalky opatřete oporou.

Pravidelně kontrolujte stav vody v zahradním rybníčku a případně ji doplňte. Hlídejte také stav vody při výrazném oteplení.

Máte i poslední šanci ještě vysévat trávník, bez vaší péče se neobejde.

Odlámejte také odkvetlé květy růží a po hlavním kvetení tyto keře ještě jednou přihnojte.

Ani majitelé teras a balkonů nesmí usnout na vavřínech. Pravidelné hnojení a zálivka jsou teď nejdůležitější aktivitou. Zalévejte a přihnojujte pokud možno v časných ranních nebo večerních hodinách.

Často také kypřete povrch půdy v kbelících a velkých květináčích, omezíte tak výpar vody. Pravidelně odstraňujte zavadlé květy, podpoříte tak násadu nových.

Zkraťte okrasné dřeviny určené ke tvarování. Výhony pnoucích rostlin veďte po opoře. Mějte na paměti: aby oleandr bohatě kvetl, musí stát na plném slunci a musí být chráněný před větrem .

Co v červnu na zahradě pokvete

Stromy a keře: stromové magnólie, pozdní rododendrony, pustoryly (nepravé jasmíny), růže, mamoty neboli kalmie, hortenzie, davidie listenová, liliovník tulipánokvětý, sazaníky či dřín japonský.

Nádehrné květy má liliovník tulipánokvětý, který se dříve objevoval spíše v parcích, našel si ovšem cestu i do soukromých zahrad. Davidie listenová, okrasný strom, je v červnu nápadná velkými bílými listeny, která podepírají kulovitá květenství.

Trvalky: náprstníky, vlčí bob, šalvěje, stevardie, čínské pivoňky, lekníny, nejranější lilie, máky, hrachory, lobelky, fialy a kopretiny, petúnie, iberky a begonie či kosatce.

Květinou měsíce června je jednoznačně růže

Velká kytice růží, předaná k narozeninám nebo jako poděkování vyvolá jasnou reakci: nos se skloní ke květům. Ovšem pokud jsou květiny z květinářství, většinou následuje zklamání a náš mozek hlásí: „Tady něco chybí!“, tak moc je pohled na květy růží spojen s očekáváním nádherné vůně. Pak pomůže jen jediné: jít ven do zahrady k růžovým keřům a zhluboka se nadýchnout. Mnoho odrůd s tímto darem zachází přímo marnotratně, především v časných ranních hodinách teplého dne, a na obličeji nám vykouzlí šťastný úsměv.

Pak se můžeme v klidu vesele a soustředěně vydat za svými denními povinnostmi, protože právě tyto účinky bývají vůni růží připisovány v aromaterapii. Protože čich je v mozku přímo spojen s centrem pocitů, ukládáme zde příjemné vůně jako hezké vzpomínky. Přitom je to v podstatě čistá chemie, která nás tolik omámí: drobné molekuly éterického oleje, které se tvoří v malých žlázkách na svrchní straně květních plátků a unikají především za teplých vlhkých dní. Nejvíce voní čerstvě vykvetlá růže, pak vůně postupně slábne, protože její účel, totiž nalákat hmyz, je již splněn.

Co zůstane, je odkvetlý květ, který předtím krásně voněl, a proto měl kratší životnost než jeho nevonící kolegyně. Protože to je nevýhoda tohoto báječného daru: trvanlivost květu je snížená, především ve váze. Ale to mnoho příznivců růží rádo přijme, protože pro ně je vůně duší růže, a to bez ohledu na to, zda je sladká, ovocná nebo kořeněná. Šťastně si přivoní a pak mohou tyto květiny zvadnout s klidným vědomím, že potěšily člověka. A pamatujte, že růže ve váze šíří svou nádhernou vůni nejsilněji, pokud jsou čerstvě rozkvetlé a nařezané v časných ranních hodinách.