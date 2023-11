Čápy, havrany i pavouky si hýčkejte, pozor na psy. Zvířecí pověry mají jasno

Co říkají pavoučí pověry? Když po vás leze pavouk, koupíte si brzy něco pěkného na sebe.

Když pavouka zabijete, budete mít v životě smůlu.

Když se na vás chytne pavučina, potkáte brzy opravdového přítele.

Když najdete pavouka v domě nebo bytě, znamená to, že budete mít štěstí. A čím větší pavouk, tím větší štěstí přinese.

Když uvidíte pavouka sbíhat po pavučině směrem dolů, věští vám dlouhý život.

Když uvidíte křižáka, znamená to velké štěstí. Tenhle pavouk se měl údajně pokusit během ukřižování Krista zastavit svými pavučinami krvácení z jeho ran. Od té doby nese na těle Kristův kříž.

Když dostanete zlatého pavoučka jako přívěsek, budete mít určitě štěstí celý život.