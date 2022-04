Perfektního trávníku dosáhnete i na chalupě, kde nehrozí časté sekání

Chcete-li, aby byl váš trávník opravdu záviděníhodný, nečekejte na nic a vrhněte se na něj, jakmile rozmrzne půda. Shrabejte listí, posbírejte větvičky a kameny.

Také už v dubnu můžete trávu posekat a to maximálně do výšky 4–5 cm. Trávu nenechávejte ležet, ale posbírejte ji ze země. Máte-li trávník starší než dva roky, použijte vertikutátor na provzdušnění. Nezbytnou součástí jarní péče je také hnojení.

Doporučujeme použít kombinované hnojivo, případně i ledek vápenatý, a kyselost upravit vápencem. Ovšem je třeba vědět, že nikdy nesmíte hnojit a vápnit současně. Místa, která jsou po zimě vymrzlá a poškozená, znovu osejte.

V květnu už bychom se měli o trávník starat běžně, zejména ho pravidelně sekat. V případě, že obklopuje váš rodinný dům, tak alespoň dvakrát týdně, v případě chalup a rekreačních trávníků stačí i delší období. Je-li sucho, trávník proléváme a dodáváme mu výživu v podobě dlouhodobých či krátkodobých hnojiv.

Je nyní ten správný čas na zakládání trávníku?

Experti se shodují, že jarní období je sice na zakládání trávníku nejoblíbenější, ale není nejvhodnější. Ideální je založit trávník začátkem podzimu.

Důvod je nasnadě – tráva je ozimá a potřebuje si projít obdobím chladu. Vzejde tak ještě do zimního období, kdy ji stačí jednou posekat a na jaře se pak její růst octne na mnohem lepší startovní pozici, než když ji zasejete v jakémkoliv jiném ročním období.

Stále však platí, že jaro je pro zahrádkáře v tomto směru oblíbenou částí roku, protože vše klíčí a roste. Takže i v této době můžete se zakládáním začít.

Nevýhodou jarního výsevu však je, že musíte více bojovat s plevelem. A s ním je boj o to těžší, že roste rychleji a intenzivněji než travnatý porost. Mnohdy pak nezbude nic jiného, než použít více chemie, než je vám milo. I proto většina odborníků doporučuje spíše podzimní výsev.

Zakládání trávníku

Pakliže jste se rozhodli založit trávník nyní, předpokládáme, že jste už určité přípravné kroky přece jen na podzim udělali. V případě, že jste stihli navézt zeminu, jedna nula pro vás, protože měla možnost si přes zimu „sednout“.

Pokud navážíte zeminu až nyní a pustíte se také záhy do výsevu, riskujete různé povrchové nerovnosti.

V prohlubních se bude pravděpodobně držet voda a tráva poroste nerovnoměrně.

Péče po založení

Už při výsevu odborníci doporučují použít také startovací hnojivo. To nám poslouží k tomu, aby travní semínka klíčila rovnoměrněji a rychleji.

Půda není všude stejně kvalitní, proto mohou vznikat při vzejití osiva různé mapy, které nám ukážou, kde byla půda výživnější a kde naopak. Startovacím hnojivem se můžeme těmto rozdílům vyhnout.

Poté, podle druhu trávníku, jaký jsme vyseli, se o něj budeme snažit pečovat pravidelnou zálivkou. Mladý a nezahuštěný travnatý porost totiž velmi rychle vysychá.

Jak často zalévat

Záleží hodně na počasí. Na jaře prší přece jen častěji, což je velká výhoda, protože to udělá příroda dost často za nás. Pokud ale bude jaro sušší, měli bychom výsev zalévat méně vydatně, ale o to častěji.

Když už tráva vzejde a začne se zahušťovat, vláha se v ní udrží déle. A když se trávník „spojí“, tzn. pokryje celou plochu, poté zavlažování upravíme do pravidelného režimu.

Záleží také na tom, zda zaléváte ručně, z hadice rozprašovací pistolí anebo můžete využít pravidelné zálivky z automatického závlahového systému, který vám ušetří jak čas, tak vodu.

Jak často sekat

Když už je na vzešlém mladém trávníku co sekat, posekáme. Tráva se tím zpevní a porost se o to víc zahustí, protože tělo trávy se rozšiřuje do prostoru. Ideálně zahuštěného porostu dosáhneme ale až v průběhu sezony, případně až v té další.

S plevelem je vždy těžký boj, protože roste mnohem rychleji a intenzivněji než všechna travní osiva.

Když necháte trávu zbytečně přerůst, trávník nebude vypadat ani hezky, ani kompaktně. Pravidelným sekáním potlačíme v rozbujení i plevel, který bychom jinak museli odstraňovat chemií. Většiny plevele se tak zbavíme sekáním.

Řešení pro chalupáře

Co doporučují odborníci chalupářům, kteří se o svůj trávník nemohou starat častěji? Existují dvě cesty, jak se i tak dopracovat k hezkému porostu.

S vertikutací a hnojením nespěchejte, nejprve změřte teplotu půdy

Jednou z nich je investice do automatické závlahy a robotické sekačky. Tou druhou je možnost vysít takové travní osivo, které není tolik náročné na údržbu. S jeho výběrem vám zasvěceně poradí v jakémkoliv hobbymarketu.

Předpokladem je tedy výběr správného osiva s delšími kořeny, které bude schopno přežít sucha i větší mrazy. Kořenová soustava má 150–200 cm a umí si z hloubky, do které se běžné kořeny jiných travních druhů nedostanou, vytáhnout vlhkost i výživu.

Tyto druhy, které dokážou přežít i bez pravidelné závlahy, hnojení a sekání, jsou stále vyhledávanější. Jsou to totiž ideální druhy na chaty, chalupy a extenzivnější plochy.

Diagnostika trávníku

Noční můrou každého, kdo chce mít ukázkový trávník, bývají holá, suchá či žlutá místa. Máte-li tyto problémy po zimě, dá se předpokládat, že jde o sněžnou plíseň, což je lidový název pro houbovou infekci.

Pomůže provzdušnění a fungicid, později slunce a vyšší teploty. U suchých míst musíte mít trpělivost a vyčkat, až se tráva po aplikaci základní výživy znovu zazelená a doroste, případně místo znovu osít.

Interval hnojení trávníku

Hnojíme-li konvenčním travním hnojivem, vydrží trávníku 3–6 týdnů, podle typu produktu. Odborníci ale doporučují hnojit spíše dlouhodobějšími hnojivy, která jsou také šetrnější k životnímu prostředí. Takto pohnojená plocha vám vydrží 2–3 měsíce, protože výživa se uvolňuje postupně, jen při vhodné vlhkosti a teplotě. Navíc ušetříte čas i peníze.

Základní výbava pro péči o trávník Sekačka: záleží čistě na vašich finančních možnostech, ale také preferencích, zda se budete poohlížet po větším, širším, výkonnějším nebo ekologičtějším modelu. V nabídce jsou elektrické, benzinové, akumulátorové, ale i robotické sekačky. Pro větší plochy pak vhodnější traktory či ridery. Aplikátor hnojiva: i ta nejodolnější tráva dříve nebo později dojde do bodu, když už nemá z čeho posilovat své tělo. Výživa se prostě jednoho dne vyčerpá. Aplikátor hnojiva dokáže zabezpečit rychlou, rovnoměrnou a hlavně včasnou aplikaci. Zavlažování: důležitou výbavou je hadice či zavlažovač, alespoň překapávací. Nejhorší je zavlažovat hodinu z hadice, ze které volně vytéká voda „přes palec“. Pro někoho je to možná relax, odborníci ale doporučují jednoduché překlápěcí postřikovače, které zabezpečí rovnoměrné rozptýlení vody.

Pravidla pro péči o trávník