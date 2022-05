Udržování okrajů záhonů a trávníku bývá problém, řešení je prosté

Nejlépe se sice seká volná plocha, nicméně i ta je něčím ohraničená. A pokud máte například cestičky či záhony lemované obrubníky, měly by být srovnané do roviny, aby přes ně sekačka mohla přejíždět. Ovšem ručnímu vytrhávání, vystřihování či dosekávání přerůstající trávy se většinou stejně nevyhnete.

Řada majitelů zahrad si postupně vyzkouší ohraničování trvalkových či zeleninových záhonů pásovinou, ať už kovovou či plastovou, kamenem či třeba starými cihlami v domnění, že přechod mezi záhonem a trávníkem tím bude alespoň na nějaký čas usměrněn.

Zarovnávačů trávníků najdete v nabídce celou řadu, některé mají spodní okraj rovný, jiné zaoblený.

Stojí to nemalé finanční, pracovní i časové investice, a nakonec si řada amatérských i profesionálních zahradníků stejně oblíbí prostou ruční techniku: dvakrát za sezonu přechody mezi trávníkem obryje. Přitom se přeruší kořínky trávy zarůstající do záhonu a vytvoří jakýsi příkop, který sekačce dovolí dosekat trávu až do krajů, aniž by rostliny na záhonu přišly k úhoně.

Běžný špičatý rýč k tomu vhodný není, potřebujete speciálního pomocníka, který je určen přesně k tomuto účelu. V nabídce jich najdete celou řadu, většinou i s recenzemi, stačí hledat pod hesly rýč, lemovač, ořezávač, zarovnávač, či dokonce sekáč na okraje trávníku. Podívejte se na úvodní video, jak snadná je se zarovnávačem trávníku práce.

Případně si nechte poradit ve své oblíbené specializované prodejně. Pohoda při sekání trávníku za tu trochu tělocviku – jednou na začátku sezony a jednou podle potřeby během sezony – určitě stojí.