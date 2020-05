Z balkonu vybudovali místo odkladiště krámů vertikální zahrádku

Letos je přitom všechno jinak. Narodila se nám dcera a koronavirová opatření připravila o práci i mého muže. Vzpomněli jsme si na obrázek vertikální zahrady vyrobené z palet, který jsme kdysi viděli na internetu.

Konečně nastal pravý čas na naše bytové zahrádkaření. Během největší společenské paniky nás hřálo, že kdyby náhodou došlo jídlo, vydržíme chvíli chroupat doma vypěstovanou mrkev. Nebo že aspoň naše malá dostane první příkrm z domácích zdrojů.

Muž se vydal do hobbymarketu, aniž by tušil, že všechny obchody druhý den zavřou na několik týdnů. Jeho nadšení pro věc se projevilo v množství nakoupených semínek, která by s přehledem vystačila na půlhektarové záhony natož pro balkon o sedmi metrech čtverečních.

Tím jsme byli krůček od toho, abychom v příštích týdnech roznášeli hlínu po celém bytě a abychom se (jako správní zahradničtí začátečníci) učili osvědčenou metodou pokus-omyl.

Klíčíme a recyklujeme

Květináčků a sazeniček jsme měli spoustu: využili jsme vše od jogurtových kelímků přes vajíčkové kartony po tetrapakové džusy. Postupně tak dostaly ubytování ředkvičky, mrkve, rajčata, hrášek, cukety, cibulky, chilli papričky, několik druhů salátů a kvanta bylinek v čele s bazalkou.

Než se venkovní teplota ustálila, měsíc jsme přenášeli kvanta sazenic ven a dovnitř – každé ráno na balkon a každý večer do obýváku.

Muž obrousil palety, které zbyly ze švagrovy stavby. Na balkoně je pak zahákl zespodu za parapet za vruty, takže pevně držely. Mezitím nás každý den překvapovaly pěstitelské úspěchy: kromě pár papriček vzešlo vše, takže nic nebránilo ubytování sazeniček do palet a truhlíků.

Paletové porodní bolesti

Co vypadá pěkně na nástěnce Pinterestu, dostává v realitě dost velké trhliny. Hlína se ve vertikálně umístěné paletě sesypávala při sebemenším pohnutí, takže bylo potřeba prkna přidělat i ze zadní části palety. Tím se pytel jednoduše vsadil a držel, což usnadnilo jakoukoliv manipulaci a sázení.

V jutovém pytli by měly vyrůst brambory. V těchto kyblících porostou rajčata.

Zalévání probíhá skrz otevřenou vrchní část pytle, kam se zavede hadice a přes trychtýř pomalu zalévá. Vzápětí jsme tedy řešili, jak pytel nepřelít, a zároveň dostat zálivku až k nejspodnějším sazeničkám.

O fotogenickém vertikálním umístění jsme si mohli nechat zdát, protože voda hledala snadnou cestičku a vytékala hned kolem prvního patra sazeniček. Pomohlo palety mírně naklopit, aby gravitace udělala svou práci a voda poslušně stékala dolů. Balkon tak přišel o pár čísel na šířku, ale zemina byla vlhká v celém 50litrovém pytli.

Sousedi mohou mít námitky

Jenže nás čekalo rozčarování: jedno ráno balkon téměř plaval v hlíně. To už zvonila sousedka z patra pod námi, že má zablácená skla lodžie, a předsedkyně družstva si muže povolala na kobereček, aby mu ukázala zašpiněnou fasádu.

Pustili jsme se tedy do náprav škod. Pod palety jsme vložili zapomenuté podmisky a naše kamarádka lezkyně se spustila na laně, aby vyčistila zasklení a parapety všech tří pater pod námi.

O pár dní později byly naše bylinky sušší než obvykle, proto je muž důkladně zalil. Podmisky bohužel tak vydatnou zálivku nevydržely, přetekly a opět zalily všechny parapety balkonů pod námi blátivou vodou.

V horním truhlíku se pěstuje mrkev.

Muž střídavě koketoval s myšlenkou všechno vyhodit nebo se odstěhovat. Nakonec zasilikonoval balkon, abychom případné bahno odnesli jen my. Kamarádka lezkyně se znovu pustila do čištění s úsměvem a komentářem, že k nám ráda přijde na večeři i bez nutnosti lézt po fasádě.

Chvíli trvalo, než jsme to vychytali, ale teď už se rostlinám daří v paletách. Moc jsem si oblíbila salát z mrkvové natě, která chutná úplně jinak než tak kupovaná.

Také si ráda odskočím z kuchyně pro čerstvý rozmarýn, bazalku nebo koriandr. V rohu balkonu nám v jutovém pytli rostou brambory, přebytečný kbelík osídlily cukety.

V truhlíku se zelenají rostlinky žluté kapie, které jsme vypěstovali ze semínek jedné papriky ze supermarketu. Uzobáváme první jahůdky a těšíme se, jak nás překvapí rajčata.

Jsem ráda, že jsme balkonový projekt nevzdali při prvních nezdarech a že léto strávíme obklopeni vlastní zelení. A také, že sousedi mají s mladými zahrádkáři trpělivost.