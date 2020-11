Legendární rybář si splnil životní sen. Z Labe vytáhl gigantického kapra

Někdo hraje profesionálně fotbal, jiný je placený golfista a další profesionální rybář. Jaká byla cesta známého českého rybáře Petra Novotného, který se dlouhá léta specializuje výhradně na lov trofejních kaprů jak u nás v Česku, tak i napříč celou Evropou?

První Petrovi krůčky směřovaly k naší největší řece Labi, kde vyrostl a bydlel. Tam to všechno začalo a zažil tu úplné začátky české kaprařiny.

Za zaznamenání stojí kultovní 90. léta a přelom tisíciletí, kdy se hledaly kaprařské poklady na Labi a tato řeka se stala kolébkou české kaprařiny.



Petr to v životě neměl jednoduché, ale naštěstí měl vždy jednu velkou oporu – ryby a lásku k nim. Třináct let působil v jedné z nejprestižnějších rybářských firem a poté se rozhodl založit vlastní značku Singleplayer.

Později se stal jednou z globálních tváří aktuálně nejrychleji rostoucí evropské rybářské značky RidgeMonkey. Dnes všechny produkty, které používá, jsou jeho vlastní.

Petr dokáže nejenom skvěle chytat kapry různými technikami za pomoci těch nejpokročilejších montáží, ale umí o chytání i skvěle a poutavě vyprávět. Zajímavá a naučná jsou tak například videa na jeho YouTube kanále Singleplayer, a to jak pro mladé začínající rybáře, tak i pokročilé.

Před týdnem se mu splnil sen

Nedávno se mu povedlo to, co se rozhodně nestává každý den. Jeho vlastní rybářská cesta byla dlouhá a několikrát pochyboval o svém počínání, ale neustále věřil. Dlouhé zimy v mrazech a deštích, kdy většina lidí sedí doma u rozehřátých kamen, poctivě trávil na březích naší největší řeky a hledal kapry.

Byly to jak krátké vycházky k vodě, tak i dlouhé čtrnáctidenní výpravy. Ještě před 5 až 10 lety byla každá 20kg ryba z naší svazové vody velkou vzácností a Petr nikdy nepohrdal ani tou nejmenší. Jak čas běžel, stále viděl to malinkaté „světlo na konci tunelu”. Letos je to 25 let od doby, co se začal věnovat kaprařině. A před pár dny konečně navedl do sítě podběráku to, po čem tajně celá dlouhá léta toužil.

Petr s 29kg životním úlovkem

Velká trpělivost a hodně rybářského umění mu nakonec přinesly monstrózního šupináče vážícího 29 kg. Opravdové monstrum z Labe. Úlovek samozřejmě provázely velké emoce a pocit zadostiučinění. Petr Novotný byl v tu chvíli nejšťastnější člověk planety.

„Byly to nepopsatelné pocity, dokonce ukápla slzička, a to vše za přítomnosti kamarádů Labáků, kteří přijeli sdílet moji radost. Tento dáreček z řeky přeji všem slušným rybářům, kteří provozují stejné řemeslo jako já a trofejní ryby vrací zpátky vodě,“ popsal Novotný.

Opět se ukázalo, že rybařina dokáže být spravedlivá. Jen někdy trvá hrozně dlouho, než se splnění snu, za kterým si tvrdohlavě jdete a obětujete mu mnohé, dočkáte. Vyrazte si proto k vodě plnit své sny i vy.