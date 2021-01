Rybář si splnil sen. Kaprařil na sněhu a z vody vytáhl obřího lysce

Začátek zimy a první sněhové vločky jsou pro mnoho rybářů impulsem k zazimování náčiní. Doma v teple jen vyčkávají na příchod jara. To však neplatí o nadšencích, kteří jsou ochotni chodit na ryby i při teplotách atakujících bod mrazu, někdy i klesajících výrazně pod nulu. Respektive takové počasí doslova vyhledávají.

Není se čemu divit, když jednou z nepsaných disciplín rybářů věnujících se lovu kapitálních kaprů je takzvaný „kapr na sněhu“. Zapomeňte na kulinářské lahůdky, je to typ rybolovolovu. Ovšem za extrémních podmínek, kdy rybáři čekají na sněhovou pokrývku. A spolu s ní i na úspěch, chycení kapitálního kapra.

Nadšencem do kaprařiny je i Martin Čech, jeden z nejznámějších českých kaprařů, úspěšný závodník a konzultant rybářských značek RidgeMonkey, Sonik Sports a Mikbaits. Rybář, který se aktivně věnuje chytání kapřích „obrů“ už několik let, si v roce 2020 splnil sen a chytil rybu na sněhu. A ne ledajakou

Teploty pod bodem mrazu samozřejmě řádně prověřují i rybářskou výbavu.

Martin se v prosinci společně se svým rybářským kolegou vydal na třídenní výpravu na vytěženou pískovnu v Pardubickém kraji. Počasí na nadcházející tři dny slibovalo teploty pod bodem mrazu, ale jak už to v posledních letech bývá, sníh jako by se nadobro vytratil.

Aktivita ryb byla ve studené vodě velmi malá. Nebylo divu, že první dva dny se Martin záběru nedočkal. Na poslední den rybolovu se rozhodl pro změnu místa a nástrahy. Předpověď počasí navíc slibovala sněhové vločky.

A pak to přišlo. V brzkých ranních hodinách a při vydatném sněžení přišel záběr. Martinovi se podařilo zdolat nádherného kapra. Navíc to nebyl ledajaký „kapr na sněhu“, ale lysec o hmotnosti 21 kilogramů.

To vše v den narozenin Martina Čecha. To je příběh jako z kaprařské pohádky. A co vy, také už máte svého kapra na sněhu? Doufejme, že k podobným úlovkům bude v průběhu letošní zimy hodně příležitostí.