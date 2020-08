Rybářka ulovila na Labi téměř třicetikilového kapra. Je to masakr, říká

Veronika Smejkalová je jednou z nejznámějších českých rybářek. Nelze ji zařadit mezi dámy, které čas od času vyrazí se svým přítelem nebo manželem k vodě a ten je občas nechá vytáhnout nějakou rybu, se kterou se pak vyfotí. Patří mezi rybářky, které mají vlastní povolenku, u vody si vyberou vlastní místo a vše okolo chytání si obslouží s radostí samy.

Veronika strávila v roce 2020 hodně času na kaprech, ale výjimečné úlovky se jí vyhýbaly. Před pár dny však vyrazila se svým přítelem a výborným kaprařem Jakubem Kopeckým na dovolenou na Labe.

Podle rybářského slangu „měla jízdu“ od velké ryby. Zdolávání bylo úspěšné a do podběráku se jí povedlo navést nový neuvěřitelný osobní rekord z řeky Labe – obra o hmotnosti 29,4 kg. Tento monstrózní šupináč je jedním z nejtěžších kaprů, které se kdy povedlo u nás nejen na řece, ale i na všech svazových vodách ulovit.

„Je to masakr, neuvěřitelné, nádhera. Přála jsem si ještě někdy chytit velkou rybu, ale takovou jsem ani nikdy v životě neviděla, natož ji chytit. To je víc než nejvíc a nedala mi to jen tak zadarmo. O to je to vzácnější a krásnější. Srdce mi stále bije tak, že čekám infarkt, ale jsem neskutečně šťastná,“ popsala své nadšení Veronika Smejkalová.

V českých revírech už se chytilo pár větších kaprů. Za český rekord se považuje úlovek Luďka Černého ulovený ve východočeské pískovně, kdy kapr měl neskutečných 34,5 kilo.

Jenže rybáři vědí, že jiné úlovky se chytají na soukromé vodě, jiné na uzavřené svazové vodě, jiné v řece a v zahraničí. Proto nelze velikost kaprů porovnávat jednoduše podle váhy. Úlovek kapra z divoké vody má větší sportovní hodnotu.

Ještě větší úlovky se chytají v soukromých revírech, které se na chov kaprů specializují. Vzhledem k tomu, že se tam chytá vyloženě metodou chyť a pusť, kapři tam téměř nerušeně dorůstají až do váhy selete. Někde jsou navíc dokrmováni.

Není se tak co divit, že se například na revíru v jezeře Euro Aqua, což je vyhlášený rybářský revír nedaleko od maďarského Balatonu, podařilo nizozemskému rybáři Michele Schoenmakersovi chytit kousek těžký 51,2 kilogramů, jenž překonal 13 měsíců starý rekord Rakušana Marca Eichnera, jehož kapr, kterého shodou okolností chytil v tomtéž jezeře, vážil 49 kilogramů.