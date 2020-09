Na životního sumce čekal pět let. „Drobek“ z Labe měřil 205 centimetrů

„Pravidelně obměňuje šňůru na navijáku, velké trojháčky i způsob a metodu lovu,“ popsal jeho syn. Ne že by byl vyloženě neúspěšný. Během dovolené chytil pár „vánočních“ kaprů a cejnů. Počasí a teplota se rychle měnily, a proto se rybám moc na háček nechtělo.

A tak dny trávil grilováním, povídáním o všem možném se sousedy rybáři, občas taky trochu popracoval na notebooku, jen aby se neřeklo, že se poflakuje. A tak to šlo od pondělka den za dnem.

Mírnou změnu a naději přinesl čtvrtek odpoledne. Na foukanou pšenici vytáhl celkem živého a pěkného cejna. „Toho by byla škoda nevyužít,“ blesklo mu hlavou.

A tak bylo rozhodnuto navázat montáž na sumce. Spolu s kolegou ho zavezli člunem nedaleko břehu a uchytili na plovoucí bójku. Po pár hodinách, kdy se cejn bezvadně nechal nadnášet vodou, se najednou jakoby pokoušel utéct.

„Z ničeho nic se naviják pomaličku rozjel a táta si spíše pomyslel, že se cejn zamotal do plovoucí klády nebo něčeho, co plulo po hladině,“ vypravuje syn. „Když zasekl, cítil sice odpor, ale ne odpovídající tomu, co přišlo později. Až když přitáhl rybu blíž ke břehu, voda se zavlnila a jak táta viděl tu obludu, zapotil se a opřel si prut o stehno, protože v tu chvíli začal boj,“ popisuje překvapivý sběh událostí.

Sumec zjistil, že už pod ním nezbývá moc vody, a tak začal zběsilý pokus o útěk. Trvalo to přes půl hodiny přemlouvání a pár litrů potu k tomu, než se konečně vynořil obr celý z vody. To už se schylovalo k šesté hodině podvečerní.

Kolega, který to nevěřícně celou dobu sledoval, okamžitě vlítl do vody, aby velikána pomohl ukočírovat. Po dalších pár minutách přemlouvání se jim ho podařilo vylovit z vody.

V tu chvíli se seběhlo veškeré osazenstvo rybářské oblasti a blesky z foťáku jen lítaly. Rybář navážil necelých 56 kg a naměřil 205 cm, což je jeho životní úlovek, a celkově jedna z největších ryb, která se na daném místě kdy vylovila. Po krátkém focení a polévání sumce vodou se s ním všichni rozloučili a poslali zpátky do vody.

Na obří sumce se většinou jezdí do zahraničí, proslavené jsou oblasti na italské řece Pád nebo na Pyrenejském poloostrově, kde jsou díky vhodnému klimatu lepší podmínky pro růst. Ale i u nás se občas najdou skutečně velké ryby, například na Labi před pár lety chytili rybáři sumce dlouhého přes 220 centimetrů, u Olomouce dokonce rybář chytil sumce měřícího 237 centimetrů a vážícího 85 kilogramů.

Je však pravda, že jsou to většinou úlovky rybářů, kteří se na sumcařinu dlouhodobě specializují. Ale když se parádní úlovek podaří rybáři, který si jen tak krátí dovolenou, je to zážitek na celý život.