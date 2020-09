Na Slapy vyjede osmdesát rybářských lodí. Závodit budou i hokejisté

Lov dravců z lodě u nás prochází neuvěřitelným boomem. To se projevuje i na popularitě závodů v přívlači z lodě.

Největší lodní závod na českém území a jeden z největších v Evropě nazvaný King of the Lake hostí tento týden krásná přehradní nádrž Slapy. Kromě protřelých rybářských závodníků se ho účastní i hvězdy z jiných sportovních odvětví.



Ve startovním poli King of the Lake je 80 dvoučlenných posádek včetně vítězů World Predator Classic Radka Filipa a Martina Štěpky, mistrů světa v přívlači Davida Koudelky, Tomáše Koudelky, Jana Hubky, Jakuba Koláře či Tomáše Jírovce. Skvělými rybáři jsou i obhájci titulu Milan a Viktor Mathejzlíkovi a mnozí další.



Chytají i hokejové hvězdy

Zúčastní se ho ale i bývalí věhlasní hokejisté Martin Ručinský a Jaroslav Bednář. Oba rozhodně nebudou do počtu, ale naopak budou patřit k hlavním favoritům.

Oba se po konci kariéry vrhli na rybaření doslova po hlavě, slapskou přehradu výborně znají a ke všemu mají vynikající lodě. Dobrým rybářem je i rychlostní kanoista Josef Dostál, který si rovněž závod nenechá ujít.

Závod bude trvat dva dny a rybářům se bude každý den započítávat jeden největší okoun, candát, bolen, štika a bonusová ryba sumec. Chytá se výhradně přívlačí na umělé nástrahy a všechny ryby se pouštějí zpět do vody.

Našláplé lodě

Kromě skvělých rybářů budou na Slapech k vidění ty nejmodernější lodě se silnými motory schopné jet rychlostí přes 100 km/h. Větší rychlost je určitou výhodou pro přesuny, neboť rybařit se může po celé přehradě.

Bez šance nebudou ale ani rybáři s běžnými plavidly, protože krásné ryby se dají nachytat i v bezprostřední blízkosti zázemí a startu závodu na Živohošti.

V prize poolu závodu jsou ceny v hodnotě 600 tisíc korun a skvělou motivací je i to, že vítěz vyhrává možnost startovat na Predator Tour, což je spolu s World Predator Classic nejvýznamnější lodní závod v Evropě.

Takto to vypadalo při závodech v roce 2018:

Závod se koná od 25. do 26. září a bude zajímavé sledovat, jaké úlovky Slapy vydají. A kdo se stane novým králem jezera – průběžné výsledky můžete sledovat na facebookové stránce King of the Lake.