Čeští rybáři vyhráli prestižní závod v lovu dravců. Teď vyzvou hvězdy z USA

Tomuto závodu se přezdívá „rybářská formule 1“ kvůli nejmodernějším rybářským lodím pohybujícím se běžně rychlostí 60 až 120 kilometrů za hodinu, bez nichž nemáte na této soutěži šanci. Závodníci se musí na neoficiálním mistrovství Evropy vyrovnávat i s lovem ve velmi velkých vlnách.



Čechům se historický úspěch podařil i díky úlovku trofejní štiky v délce 117 centimetrů. Největší drama se ovšem odehrávalo několik minut před koncem.

Závodní týmy, které chtějí uspět, tu totiž během tří soutěžních dnů v řadě musí každý den chytit a pustit tři candáty, tři okouny a štiku v nadprůměrných velikostech. Čechům v poslední den závodu štika chyběla.

„O úlovek štiky jsme se snažili pět hodin. V tréninku jsme jich chytali i více než deset za den. Nyní se nám nedařilo chytit jako naschvál ani jedinou. Tušili jsme, že pokud štiku chytíme, závod vyhrajeme. Sledoval to celý svět, ale věřili jsme snad už jenom my. Záběr konečně přišel sedm minut před koncem závodu. Štika nám při podebírání vyskočila u podběráku a odrazila se o bok lodě zpět do vody. Nakonec se nám ji povedlo včas podebrat, změřit a zdokumentovat. Měřila 76 centimetrů a byla to opravdu vítězná ryba,“ komentuje jeden ze závodníků Radek Filip.

Češi tak dokázali vyhrát závod v rybářské disciplině, které u nás nemá na rozdíl od států západní Evropy a USA prakticky žádnou tradici. Lodí schopných absolvovat tento závod tak, aby se jejich posádka dožila konce turnaje, je u nás jenom pár.

Radek s Martinem si loď na World Predator Classic museli půjčit v Německu. Nyní se situace změnila, neboť kromě jiných cen vyhráli plně nastrojenou rybářskou loď Nitro Z18 s Mercury motorem, Lowrance echoloty a lithiovými bateriemi v hodnotě více než 1 500 000 korun.

Kromě toho si vybojovali místo v evropské reprezentaci, která příští týden odlétá do USA chytat s největšími americkými rybářskými esy.