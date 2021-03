Hlavatkový zázrak. Vysněný úlovek měřil přes metr, získali ho všichni

V minulém článku jsme psali o tom, že česká výprava chytila letos v lednu ve Slovinsku gigantického pstruha o velikosti 94 cm. Ale toto ještě nebyl konec jejich skvělé výpravy, která byla zaměřená především na lov hlavatek.

Po tom, co Miroslav Vojtek chytil obrovského pstruha, zbývaly rybářům ještě víc než dva dny chytání a také brodění hlubokým sněhem, který pohyb okolo řeky výrazně komplikoval. Všechny polní a lesní přístupové cesty k řece totiž byly zapadané asi 70 cm sněhu, kterými by neprojelo snad žádné auto.

Pohyb podél vody tak byl extrémně fyzicky náročný. Přímo u řeky naštěstí kvůli předchozí povodni tolik sněhu nebylo. Tento den už kromě úlovků několika pstruhů duhových další odměna za dřinu nepřišla.



Další hlavatka

Druhý den se Češi vrátili dlouho před rozedněním v mrazu -7 °C ke stejné řece. A začátek byl opět famózní.

Milan Filip totiž chytil svoji druhou hlavatku v životě! Chytil tak podruhé rybu, na kterou většina rybářů čeká celý život a většinou se jim podobný úlovek nepodaří.

Královna měřila okolo 60 cm a bratři Filipovi tak mohli opět společně zapózovat s hlavatkou. Za tmy, uprostřed zimy ve slovinské divočině.

Několik hodin po Milanovi opět zaskóroval Miroslav Vojtek. Ten chvíli před polednem ulovil na svůj Westin W8 prut 70cm hlavatku. Jednalo se o jeho první hlavatku v životě a euforie tak byla opět obrovská. Zároveň se jednalo o jedinou hlavatku této výpravy, která byla chycena v průběhu bílého dne.

Na zbytek dne a především večer, kdy jsou hlavatkářské šance největší, měl celý tým ďábelský plán na strategické obsazení a prochytání jedné zajímavé tůně. Ten ale nevyšel, což je při lovu hlavatek normální.

Zlatá tečka

Byl tady poslední den výpravy, Češi změnili řeku a jediný z týmu bez hlavatky byl Radek Filip. V takové situaci jste sice pod tlakem, zároveň vám to ale v dobře fungujícím hlavatkovém týmu dává šanci si vybírat místa jako první. Snahou je totiž, aby si královnu evropských řek chytili všichni členové výpravy.

Radek, který už v minulosti chytil hlavatky až do 114 cm, přesně věděl, na jakém kamenu chce druhý den ráno za tmy začít chytat a jakým směrem házet. Navíc věděl, že podmínky jsou dobré a šance slušná.

Bylo extrémně mrazivé ráno. Teplota padala pod -10 °C. Očka prutu mu úplně nezamrzla jenom díky použití vlasce a prutu Westin W3 Hucho, který je přesně do takovýchto podmínek stavěn.

Při pátém hodu ještě za tmy přišla do prutu rána. Radek věděl, že je to velká ryba, a opět zažil ten pocit, že by dal klidně všechny peníze, co má, jenom aby ten vlasec nepraskl. Nepraskl!

Na břeh Češi dostali XL hlavatku o délce 105 cm a s kamarády, bez kterých by to Radek nezvládl, si užíval ten nejkrásnější rybářský pocit.

Zlatá tečka za skvělou výpravou. Navíc se tím Radkovi už po třetí v životě povedlo, že si hlavatku chytili všichni z týmu. Cennější úlovek v Evropě není.