Do Česka se blíží požíračky včel. Sršeň čínská už je v Bavorsku

Oproti loňskému roku se situace moc nezměnila, jen jsou sršně čínské pravděpodobně opět o trochu blíž, zhruba v oblasti Bavorska. Už loni totiž odborníci odhadovali, že se u nás objeví do čtyř let, pokud je něco nezastaví.

„Úplně přesně chování a přizpůsobivost tohoto druhu neznáme, ale myslím, že mu nic nebrání se k nám dostat. Obecně totiž platí, že druhy, které se šíří rychle, obvykle dokážou víc, než by se od nich očekávalo,“ konstatuje entomolog.

Je tedy třeba s příchodem tohoto invazního a agresivního druhu na naše území prostě počítat. Podle odborníka jde především o psychické nastavení. „Například včelaři se musí připravit na to, že bude nutné sršně asijské likvidovat, pokud se objeví u jejich včelstev. Kdo to neudělá, sršně mu je mohou naprosto zdecimovat,“ konstatuje přírodovědec.

Tři čtvrtiny jídelníčku sršně čínské totiž tvoří právě včely medonosné. A divoce žijící samotářské včely pro ně nejsou zdaleka tak zajímavé, jako velké kolonie včel chovaných v úlech. „Tam si je berou přímo s česla a dokážou tedy s počtem dělnic v úlu opravdu zahýbat. Udává se, že je to druh specializovaný přímo na lov včel. A v úlu je mají jako na talíři,“ uvádí entomolog Straka.

Pozor, sršeň čínská není sršeň mandarínská! Sršeň čínská (Vespa velutica) neboli asijská (jak zní její název v překladu z angličtiny) je úplně jiný druh, než je mnohem větší a ještě agresivnější sršeň mandarínská (Vespa mandarinia japonica). Ta se v Evropě vůbec nevyskytuje. „Skutečně tu o ní není jediný záznam,“ ujišťuje entomolog Jakub Straka.)

Včelaři ve Francii s těmito predátory bojují už patnáct let, naši včelaři by tedy podle něj měli vycházet především z jejich zkušeností. „Lze předpokládat, že lokálně to bude problém. Lze očekávat oslabená včelstva, která přijdou o řadu dělnic a budou hůře odolávat dalším nástrahám a hůře přezimovat. Může tedy být i méně medu. Nicméně včelaři jsou zvyklí bojovat s problémy, které s sebou včelaření nese. Toto bude jen další z nich, to je realita. Včelaři ve Francii také nevymřeli,“ konstatuje entomolog, který tímto nechce jejich potíže zlehčovat.

Větší problém ovšem podle něj může být s tím, že jde sice o menší, ale mnohem agresivnější druh, než jakým je naše sršeň obecná. „Na rozdíl od naší hodné sršně, která je klidná a tolerantní a snaží se případně člověka zabzučením jen varovat, protože si je své síly vědoma, je sršeň čínská útočná, povahově srovnatelná s naší vosou,“ popisuje invazní druh sršně odborník. Velikostně se sršeň čínská vejde přesně mezi naši vosu a sršeň obecnou.

Podívejte se, jak hnízda sršně čínské likvidují ve Francii: