Otrava, ochrnutí a smrt. Česko zaostává ve vymáhání zákonů, tvrdí ornitolog

Proč lidé cíleně tráví ptáky?

Draví ptáci jsou predátoři a ti bývali v minulosti pro mnoho lidí nepřáteli. Někteří to tak chápou dodnes a snaží se jich zbavit. Nezáleží na tom, zda jsou cílem trávení přímo dravci, nebo třeba liška či kuna. Na otrávené návnadě přijde o život kdokoli, kdo ji najde.

Zaměřují se traviči na konkrétní řád ptáků?

Ptáci zřejmě nejsou cílem většiny případů trávení. Návnada bývá políčena na srstnaté predátory, ponejvíc lišky, kuny nebo vydry. Ptáci jsou jen náhodnou obětí. Nejvíc se to týká dravců a krkavcovitých ptáků, kteří jsou do značné míry mrchožraví, v přírodě mají známou úlohu zdravotní policie.

Správci rybníků často argumentují tím, že dravci a vodní ptactvo devastují rybí populace. Je to opravdu tak?

Tyto stížnosti se týkají většinou kormoránů, ale setkal jsem se i s tím, že si rybáři stěžovali na ledňáčky. Vzhledem k tomu, že u nás každoročně roste produkce ryb v rybnících, těžko můžeme věřit, že by ptáci měli nějaký významný dopad. V řekách je hlavním problémem stav koryta, které je většinou proměněné v umělý kanál. V něm ryby nemají před predátorem kam uniknout. Společně s rybáři bychom měli usilovat o čistou vodu v řekách a o jejich co nejpřírodnější stav.

Zdeněk Vermouzek Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Po téměř 15 letech v muzeích v Olomouci a v Přerově působí od roku 2010 jako ředitel České společnosti ornitologické.

Kromě manažerské činnosti se věnuje popularizaci ornitologie a občanské vědy.

V roce 2000 stál u zrodu programu Volná křídla, který je stále jediným uceleným zdrojem informací o pronásledování ptáků v Česku.

Můžeme tedy odhadnout, kdo ptáky tráví?

Jsou to lidé, kterým predátoři v přírodě vadí. Takové nejspíš najdeme mezi myslivci, rybníkáři, chovateli drůbeže nebo holubů. V městech a obcích to dělají lidé, kterým jinak vadí třeba jen psi.

Které způsoby likvidace ptáků se používají?

Nejčastějším způsobem je v současnosti trávení, ale pravidelně se setkáváme i se zástřely. Méně často s použitím zakázaných pastí a želez.

Jaké látky v případě otravy se používají a jakou formou?

Nejčastěji zneužívanou látkou je karbofuran, insekticid používaný v zemědělství do roku 2008, kdy byl díky Evropské unii pro svoji přílišnou jedovatost vyloučen z povolených přípravků. Karbofuran však lze koupit na černém trhu a pro ilegální trávení použít. Jako návnada se používají všelijaké živočišné zbytky – vnitřnosti, maso nebo třeba vejce.

Co všechno se s ptákem děje, pokud sežere otrávenou návnadu?

Karbofuran působí velice rychle, během několika desítek sekund, případně minut dochází k ochrnutí svalů a k udušení za plného vědomí poté, co ochrnou i dýchací svaly.

Lze otrávenému ptákovi ještě nějak pomoct a zachránit ho?

Čas na záchranu je u akutních otrav velice omezený. Pokud však dostal pták menší dávku, například při sekundární otravě, je možné mu pomoci včasným podáním atropinu. Něco takového může ovšem udělat jen veterinární lékař.

Co dělat, když najdete mrtvého ptáka v přírodě? Na nic nesahejte, zabraňte přístupu dalších zvířat a lidí, zejména dětí.

Jste-li si podezřením jistí, ohlaste nález policii na telefonu 158.

Současně volejte specialisty z ČSO (606 412 422, i SMS). Na tomto čísle je možné se poradit i v případě, že si nejste jistí, co jste našli.

Co v Česku hrozí člověku, který by byl usvědčen z cílené otravy zvěře?

Trávení je několika trestnými činy a traviči hrozí, podle okolností, až pět let vězení.

Jak jsme na tom v porovnání se světem? Jsou u nás tresty vyšší a případy cílené otravy častější?

Žádný travič dosud v Česku nebyl usvědčen, skutečnou výši trestů tedy nemůžeme porovnávat. V rámci Evropy však existují snahy o to, aby postihy za podobná jednání byly podobné. Trávení ve volné přírodě je problémem v mnoha zemích, nejen evropských. Z tohoto pohledu nijak zvlášť nevybočujeme. V řadě zemí se však daří alespoň občas nějakého traviče usvědčit a potrestat, na to u nás pořád čekáme.

Může v objasnění případů pomoci veřejnost?

Veřejnost může pomoci třemi způsoby. V případě nálezu podezřelých uhynulých ptáků nebo návnad jejich ohlášením (viz předchozí box). Svědectvím v případě, že k trávení dojde v našem okolí a máme informace, které by mohly k usvědčení traviče pomoci. A také jasným postojem v rodině i mezi přáteli, že trávení je naprosto neakceptovatelné. Nejbližší rodina a přátelé traviče totiž často o jeho počínání vědí. I když s ním třeba nesouhlasí, tiše jej tolerují.

Změna zákona a hrozba pro ohrožené druhy? Zemědělský výbor v polovině února schválil pozměňovací návrh zákona o ochraně přírody a krajiny, autorem návrhu je poslanec ANO Josef Kott (plné znění návrhu najdete zde). Zákon v původní podobě zaručuje, že silně a kriticky ohrožení živočichové jsou chráněni mimo jiné před zásahem kvůli běžnému obhospodařování půdy a krajiny. Podle Kottova plánu se však ochrana na silně ohrožené druhy vztahovat nebude, uvádí server iRozhlas.cz. Zemědělci by tak při schválení návrhu mohli používat jedy proti hrabošům i na místech, kde žijí silně ohrožená zvířata. S pozměňovacím návrhem nesouhlasí Český svaz ochránců přírody. Proti se staví i ministerstvo životního prostředí. Pozměňovací návrh aktuálně čeká na druhé čtení v Poslanecké sněmovně, které by mělo proběhnout v březnu. Zobrazit více Sbalit

Jak může situaci zhoršit pozměňovací návrh zákona o ochraně přírody a krajiny z pera poslance ANO Josefa Kotta?

S úmyslným pokládáním otrávených návnad v přírodě návrh poslance Kotta přímo nesouvisí. Tam jde o ochranu silně ohrožených druhů při zemědělském a lesnickém hospodaření, které by nově mělo být této ochraně nadřazené. Fakticky by tedy pro řadu druhů přestala ochrana platit. U ptáků by však stále zůstala v platnosti jejich obecná ochrana, takže návrh schválený zemědělským výborem by do celé věci vnesl jen další zmatky a nejasnosti, co vlastně platí.

Zlepšila se v posledních letech legislativa, co se týče ochrany ptáků a divoké zvěře obecně?

Česká ochranářská legislativa je dlouhodobě na poměrně vysoké úrovni, i když v poslední době zažívá opakované útoky, ať už je to omezování účasti veřejnosti v řízeních, nebo nejnověji návrh zemědělského výboru Poslanecké sněmovny na omezení ochrany silně ohrožených druhů. Větším problémem než legislativa sama je u nás její dodržování a nedostatečné vymáhání tohoto dodržování ze strany státu.

Chceme-li zlepšit ochranu ptáků, pro začátek by úplně stačilo důsledně dodržovat to, co máme v zákoně o ochraně přírody a krajiny již mnoho let. Zde je velký prostor pro zlepšení práce kontrolních orgánů, jak České inspekce životního prostředí, tak orgánů činných v trestním řízení.

Je případů otravy ptáků v posledních letech více?

Počet zjištěných otrav ptáků se výrazně zvýšil po roce 2017, kdy jsme v ČSO zřídili psí jednotku díky mezinárodnímu projektu PannonEagle Life. Je však těžké říci, zda došlo skutečně k nárůstu trestné činnosti, nebo zda právě díky psí jednotce máme víc informací, co se kolem nás skutečně děje. V posledních letech zůstává počet zjištěných případů i jejich obětí zhruba podobný.

Abychom rozhovor zakončili pozitivně, čím jsou dravci prospěšní nejen pro přírodu, ale i pro hospodáře?

Dělit přírodu na prospěšnou a škodlivou je příliš zjednodušující pohled. Každý tvor má v přírodě mnoho funkcí, z nichž mnohé dosud vůbec neznáme. Hlavní je, aby fungovaly celé ekosystémy dohromady, protože jen tak můžeme mluvit o zdravé krajině, která poskytne dostatek nejrůznějších zdrojů i člověku – ať to je čistá voda, vzduch, jídlo, nebo i estetické zážitky nezbytné pro naše duševní zdraví.

I když omezíme hodnocení třeba jen na zemědělství, je třeba především funkční krajina jako celek, aby se projevily i pozitivní funkce dravců a šelem třeba v tlumení populačních vrcholů hrabošů, kteří tak nezpůsobí závažnější hospodářské škody. Nebo ve včasném odstranění nemocných zvířat a ptáků, čímž se zabrání šíření nakažlivých chorob.