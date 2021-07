Je to radost, když můžete psovi dopřát pobíhání po zahradě. Podobně jako u dětí ovšem musíte myslet i na bezpečí vašeho čtyřnohého parťáka. A pokud sežere, na co přijde, pozor nejen na jedovaté rostliny, ale i houby, případně jedy proti škůdcům. Pro štěňata či koťata to platí dvojnásob.