Na Vysočině přibývá otrav ptáků karbofuranem, káně se podařilo zachránit

Káně lesní se do Záchranné stanice Pavlov dostalo na konci září. „Nalezeno bylo u rybníka Kuchyň poblíž Pikárce na Žďársku,“ informoval ředitel záchranné stanice Zbyšek Karafiát. Testy u dravce potvrdily otravu zakázaným karbofuranem.



Přestože ve více než devadesáti procentech případů takto otrávené zvíře v bolestech umírá, a káněte tomu bylo jinak. Ochráncům se jeho život podařilo zachránit. „Byl to téměř zázrak,“ říká Karafiát.

Pták dostával atropin. „Není to úplný protijed na karbofuran, ale pomáhá,“ konstatoval ředitel záchranné stanice. Důležité podle něho bylo, že káně nepozřelo přímo návnadu, ale nejspíš několikáté otrávené zvíře v řadě a nálož jedu tudíž nebyla už tak velká.

Pro pavlovskou stanici to nebyl první případ úspěšného vyléčení otravy. V loňském roce se takto podařilo vrátit do přírody třeba i otráveného jestřába. „Ale počet vyléčení z otravy karbofuranem je jako šafránu. Za deset let se nám podařilo vyléčit čtyři pět ptáků,“ dodal Zbyšek Karafiát.

Otravou orla mořského už se zabývá policie

Takové štěstí ovšem neměl orel mořský, který byl mrtvý nalezen v lese u rybníka Piknůsek nedaleko Moravce v druhé půlce listopadu. Bylo to jen zhruba tři kilometry daleko od místa, kde leželo otrávené káně. I orel byl otráven karbofuranem, ukázaly pitva a laboratorní rozbor Státního veterinárního ústavu v Jihlavě.

„Případem se zabývají kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality ve Žďáře nad Sázavou. Případ prověřujeme pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat,“ potvrdila mluvčí policie na Vysočině Dana Čírtková.

„Pokud podobný případ objevíte, nebo najdete i mrtvá zvířata, u kterých máte podezření na otravu, budeme rádi, když k nám na stanici zavoláte a my už šetření možné otravy zajistíme,“ nabádá Zbyšek Karafiát. Jeho kolegové jen v letošním roce řešili podobných otrav několik.

Odborníci přitom upozorňují na fakt, že objevené otrávené mršiny jsou jen pověstnou špičkou ledovce. Tvoří nejvýše desetinu počtu zvířat, které otravě karbofuranu podlehnou.

Karbofuran dokáže otrávit i čtyři zvířata za sebou

„Mám na starosti celou republiku a do této chvíle jsme letos řešili 25 případů,“ uvedla psovodka České společnosti ornitologické Klára Hlubocká. Je zapojená do projektu Pannon Eagle Life, který má za cíl zvýšit intenzitu potírání tohoto druhu kriminality. Loni ornitologové v Česku evidovali rekordních 102 otrávených zvířat.

Klára Hlubocká se na Žďársko vydala ihned po ohlášení případu. Spolu se svým speciálně vycvičeným parťákem retrívrem Vikym prohledávala několik dní místo nálezu i okolí. Chtěla objevit otrávenou návnadu a traviče usvědčit. To se zatím nepodařilo.

„Je prokázáno, že karbofuran dokáže sekundárně otrávit až čtyři zvířata v řadě za sebou. Například otrávené vejce sežere krkavec a uhynulého krkavce zase luňák červený, který na otravu také zajde,“ uvádí jeden z příkladů Hlubocká, která se s Vikym právě na otrávené návnady specializuje od roku 2017.

Podle Tomáš Kněžíčka, ornitologa, který výskyt orlů mořských na Vysočině monitoruje, zajišťuje ochranu jejich hnízdišť a nedaleko místa nálezu otráveného orla žije, může kladení otrávených návnad během několika let způsobit vymizení těchto dravců z České republiky.

„Jakékoli pokládání otrávených návnad je nelegální už více než 40 let,“ upozorňuje. Pesticid karbofuran se dříve používal v zemědělství. Už mnoho let je ale zakázaný. Působí jako nervový jed. Po pozření způsobí ochrnutí dýchacího svalstva a zvířata se udusí.