VIDEO: Začal čas hnízdění. Sledujte online kosí rodinku

V hnízdě by v tuto chvíli teoreticky mělo být tři až pět modrozelených kropenatých vajíček, rodiče na nich budou sedět ještě necelé dva týdny.

Zhruba týden po Velikonocích by měl pro kosí rodiče začít kolotoč kolem krmení. A to už je pořádný cvrkot, který se zintenzivňuje s tím, jak rychle kosata rostou. Což znamená, že dva až tři týdny po vylíhnutí, než mláďata vylétnou z hnízda, bude opravdu co pozorovat.

Oba rodiče od sebe rozeznáte bezpečně: táta kos má černý frak a nápadně žlutý zobák, samička je nenápadně hnědá. Hmyz svým potomkům budou nosit oba. A nejen to, oba rodiče obvykle svá mláďata střeží před potenciálními nepřáteli jako oko v hlavě. Když se k hnízdu přiblíží třeba kočka, rodiče se nerozpakují na ni zaútočit.



Výsledky letošního lednového sčítání ptactva pod názvem Ptačí hodinka ukázaly, že kos černý je na našich krmítkách šestým nejčastějším návštěvníkem. Kdo by tedy neznal tento pár, který vydrží při hledání potravy hodiny a hodiny poskakovat po trávníku. Milují hlavně ovoce, během zimního přikrmování ovšem nepohrdnou ani vločkami.



Teď máte možnost dozvědět se o životě kosů zase něco víc, můžete náš online přenos sledovat třeba s dětmi. Od zahnízdění přes vylíhnutí ptáčat a jejich krmení až po vylétnutí mladých kosů a kosic z hnízda. Lze ho sdílet i na Facebooku. Když zahlédnete kosa někde v parku, určitě ho najednou uvidíte úplně jinýma očima.