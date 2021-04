Vyrazte do přírody s mobilem a zmapujte pro svět naše rostliny i živočichy

„Každý sám a přesto společně!“ zní moto letošního ročníku projektu občanské vědy City Nature Challenge vzhledem k celosvětové pandemii.

Tradičně se jedná o soutěžní klání, ve kterém spolu města z celého světa soupeří o co největší počet pozorování přírodní rozmanitosti na svém území. Stejně jako minulý rok je to ovšem z důvodu epidemie koronaviru i letos ve všech zapojených městech tak trochu jinak. Dodržování aktuálně platných protikoronavirových opatření by vás ovšem při pohybu v přírodě nemělo nijak zvlášť omezovat.

A vzhledem k celosvětovému pojetí a snadnému napojení na mobilní aplikaci iNaturalist se i letos můžete stát součástí obřího projektu. Jen loni se zapojilo po celém světě přes 48 tisíc pozorovatelů. Ti nafotili téměř 820 tisíc organismů, které se podařilo přiřadit k víc než 33 tisícům druhů.

A jak to celé funguje? Stačí si založit profil na webu iNaturalist, který skvěle komunikuje i v češtině, nebo přímo ve stejnojmenné aplikaci pro Android nebo iOS. Následně již můžete skrze aplikaci pořizovat mobilním telefonem fotografie organismů kolem sebe a nahrávat je do systému.

Proč stojí za to se aktivně zapojit: Fotografie organismů v aplikaci iNaturalist nalézají celou řadu využití: Vědci po celém světě mohou díky nim dohledávat další údaje o rozšíření studovaných organismů a sledovat tak i jejich případné šíření.

Může dojít i k opětovnému potvrzení výskytu silně ohrožených druhů, jakým je třeba loni vyfocený drobný motýl lišejníkovec malý (Setina roscida) v Prokopském údolí. Na Moravě je tento druh patrně vyhynulý a v Čechách je znám z posledních 50 let jen z několika málo lokalit, kde postupně taktéž mizí. Lišejníkovec malý Lačník stepní V roce 2019 byl díky projektu City Nature Challenge v Prokopském údolí objeven ohrožený plž lačník stepní ( Zebrina detrita ). Byl to první nález tohoto drobného plže v Praze. Tento druh však také z naší krajiny spíše mizí a dnes se vyskytuje jen na několika málo lokalitách.

). Byl to první nález tohoto drobného plže v Praze. Tento druh však také z naší krajiny spíše mizí a dnes se vyskytuje jen na několika málo lokalitách. Takto nasbírané informace mohou pomoci dále chránit různorodá a na organismy bohatá prostředí, která jsou někdy i uvnitř velkoměst.

Aplikace si poznamená datum a GPS koordináty, což jsou údaje důležité nejen pro správné určení organismu, ale dále pak i pro další vědecké využití takto nasbíraných dat.

A jak se organismy určují? „Aplikace využívá pokročilé techniky umělé inteligence a z fotografie se pokusí zvíře, rostlinu nebo třeba houbu určit sama. Pokud to nepůjde do druhu, tak zvolí nějakou vyšší taxonomickou jednotku, třeba rod nebo čeleď. Samozřejmě můžete aplikaci opravit, pokud víte, že se spletla. Může se to stát. Následně je toto určení potvrzeno alespoň dvěma dalšími uživateli aplikace, a tím se stane pozorování validním,“ vysvětluje entomolog Dominik Vondráček z Národního muzea v Praze, které je hlavním organizátorem akce na území metropole.

Data můžete takto sbírat po celý rok, nejste omezeni jen termínem tradičního jarního projektu. „Pokud se ale chcete zapojit přímo do letošního ročníku City Nature Challenge, foťte kolem sebe organismy od 30. dubna do 3. května 2021. Můžete fotit rostliny, živočichy, houby i lišejníky, a to na katastrálním území jednoho ze tří letos registrovaných měst. Těmi jsou Praha, Brno a Uherské Hradiště,“ vysvětluje Dominik Vondráček.

Jde to i s klasickým fotoaparátem, fotky pak můžete v klidu probrat a nahrát později přes webové rozhraní iNaturalist. „Tento způsob může být ideální i pro makrofotografy, již rádi fotí malé organismy, na které už nestačí mobily a tablety,“ radí entomolog.

Fotografie přitom můžete pořizovat téměř kdekoliv. Jak u vás na zahradě, tak v oblíbeném parku nebo třeba na autobusové zastávce, když zrovna čekáte na spoj. A nemusíte ani vlastnit chytrý telefon.

V Národním muzeu v Praze jsou na všechny nadšené fotografy naší přírody patřičně pyšní, vždyť loni se Praha v rámci samostatných evropských měst umístila v počtu pozorování na prvním místě. „Je to tak. Sice se nejednalo o soutěžní ročník, ale čísla jsou jasná. Praha se v minulém ročníku umístila na 21. místě z 244 měst co do počtu pozorování a předčili jsme mnoho světových metropolí. V rámci Evropy pak Praha skončila na druhém místě a v případě samostatných měst pak opravdu dokonce na místě prvním,“ uvedl Vondráček.

Brno, jehož účast zaštiťuje Hvězdárna a planetárium Brno, se loni této akce účastnilo poprvé a umístilo se co do počtu pozorování na 77. místě. V Uherském Hradišti, které je nováčkem letošního ročníku u nás, zaštiťuje účast Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati. Další informace o projektu najdete na webech jednotlivých měst na stránce citynaturechallenge.cz.

„Do projektu City Nature Challenge se může registrovat kterékoliv město u nás a Národní muzeum je v budoucích ročnících rádo podpoří,“ dodává ještě Dominik Vondráček z Národního muzea v Praze.